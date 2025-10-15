Зеленски назначи нов началник на военната администрация в Одеса, докато руснаците напредват в Харкивска област

Президентът на Украйна Володимир Зеленски назначи Сергей Лисак, досегашен ръководител на Днипропетровската областна военна администрация, за нов началник на Градската военна администрация в Одеса, съобщава „Украинска правда“. Информацията беше потвърдена независимо и от украинския обществен оператор „Suspilne“ и националния 24-часов новинарски канал, които се позоваха на свои източници.

Официалните укази за създаването на Градската военна администрация в Одеса и за назначаването на Лисак начело на нея бяха публикувани на сайта на президента в сряда следобед, 15 октомври. Според документа „се създава Градска военна администрация на района Одеса, област Одеса, съгласно Закона на Украйна за правния режим на военното положение“. Указът възлага на Генералния щаб на въоръжените сили и на областната държавна администрация в Одеса да изпълнят необходимите мерки, предвидени от закона.

След назначението си в Одеса, длъжността на Лисак в Днипропетровска област временно ще бъде поета от неговия заместник Владислав Гайваненко, който преди това оглавяваше районното полицейско управление в квартал Киевски в Одеса.

Сергей Лисак е бригаден генерал от Службата за сигурност на Украйна (СБУ) и е заемал ключови постове в структурата на службата. От 2020 г. ръководеше областното управление на СБУ в Житомир, а на 19 юли 2022 г. беше назначен за началник на СБУ в Днипропетровска област. На 7 февруари 2023 г. стана ръководител на Днипропетровската областна военна администрация. Назначението му в Одеса идва ден след като Зеленски обяви на 14 октомври създаването на градска военна администрация в града.

Междувременно в Харкивска област властите разшириха зоната на задължителна евакуация в района на Купянск заради засилени руски атаки. Областният управител Олег Синегубов съобщи на 14 октомври, че евакуацията вече обхваща 40 населени места, като ще бъдат изведени 601 деца от 409 семейства в по-безопасни райони.

Мониторинговата група DeepState информира на 15 октомври, че руските сили са завзели селото Мирне в района на Купянск и настъпват към Ивановка. Град Купянск остава затворен за цивилни от 28 септември заради продължаващите бойни действия и заплахата от руски диверсионни групи. Според DeepState през последните седмици руските части постепенно напредват, унищожавайки някои украински позиции чрез артилерийски и дронови удари.