Закуска с яйца за малки и големи: бързо, вкусно и питателно
Закуската е най-важното хранене за деня, а когато е вкусна и питателна, помага на малки и големи да започнат деня с усмивка и енергия. Една класическа и лесна за приготвяне идея е закуска с яйца, която може да се адаптира спрямо вкусовите предпочитания на цялото семейство.

Необходими продукти (за 2–3 порции)

4–6 яйца

1 малка глава лук

1 червена чушка

100 г шунка или бекон (по желание)

2–3 с.л. олио или масло

Сол и черен пипер на вкус

Пресен магданоз или копър за поръсване

Опционални добавки:

Сирене (фета, кашкавал или твърдо сирене)

Зеленчуци като домат, спанак или тиквички

Люти подправки за по-смелите вкусове

Начин на приготвяне

Подготовка на продуктите:
Нарежете лука и чушката на ситно. Ако използвате шунка или бекон, нарежете ги на кубчета.

Запържване:
Загрейте олиото или маслото в тиган на средна температура. Добавете лука и запържете до златисто. После добавете чушката и шунката/бекона. Гответе още 3–4 минути, докато зеленчуците омекнат.

Приготвяне на яйцата:
Разбийте яйцата в купа и ги подправете със сол и черен пипер. Можете да добавите и малко мляко за по-пухкав ефект.

Смесване:
Намалете огъня и изсипете яйчената смес върху зеленчуците и шунката. Гответе бавно, като бъркате леко, за да се получи пухкава и кремообразна текстура.

Сервиране:
Поръсете готовата закуска с пресен магданоз или копър. Можете да добавите настъргано сирене за още повече вкус.

Съвети за разнообразие:

За децата: Нарежете зеленчуците на по-малки парченца и добавете малко кашкавал, за да стане ястието по-привлекателно.

За възрастните: Опитайте с люти подправки или малко пушен червен пипер за повече аромат.

Можете да сервирате с пълнозърнест хляб или филийки тост за пълноценна и балансирана закуска.

Тази закуска е идеална за уикендите, когато имате време да се насладите на приготвянето, но може да се приготви и за бързо сутрешно похапване. Яйцата осигуряват протеин, зеленчуците – витамини, а малкото мазнина и сирене правят закуската вкусна и сочно-пълноценна.

#Закуска #яйца

Последвайте ни в Twitter и Facebook

