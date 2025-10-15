Ваксината ни пази от усложнения при грип и е безопасна

Грипният сезон започна по-рано от очакваното, а първият доказан случай в България е регистриран на 10 октомври.

Той е установен при дете.

Директорът на Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) проф. Ива Христова заяви пред Bulgaria ON AIR, че напоследък грипът подранява всяка година.

"Това донякъде е свързано със застудяването на времето. Доказахме грип А, грип Б го очакваме в края на грипния сезон, няма да ни пропусне. Щамовете, които очакваме, са включени във ваксината", обясни тя.

Проф. Христова не очаква заради по-ранното навлизане на грипа у нас да имаме по-дълъг и по-тежък грипен сезон.

"Двата типа се различават от епидемиологична гледна точка. А е най-често срещан и най-изменчив. Между отделните грипни сезони се променя достатъчно, за да бъде променен и във ваксината. Изведнъж сваля на легло с висока температура, главоболие, болки в мускулите и ставите, сухота в гърлото, която преминава в хрема и дразнеща кашлица", разясни епидемиологът в "България сутрин".

До 2-3 дни най-много е инкубационният период, грипът те заразява и сваля за ден, стана ясно от думите ѝ.

Гостът уточни, че грипът много често и тежко засяга децата до 2 години, но и общо децата до 15 години. Рискова група са хората над 65 години, които много често имат хронични заболявания.

Проф. Христова очаква единични случаи на грип през октомври, засилване през ноември и пик на грипа в последната седмица на януари.

"Декември, януари, февруари очакваме доста случаи. Най-доброто е ваксината, затова са опашките. Имаме време в рамките на месец да си поставим ваксина. Всяка година получаваме все повече ваксини. Висок процент от възрастните хора са ваксинирани. Ползите са до висока степен да не се разболее ваксиниран човек и над 80% срещу усложнения и влизане в болница", каза още директорът на НЦЗПБ.

"Доказа се, че ваксината е безопасна и лесно поносима. Може и на бебета да се прилага. При децата първата среща с вируса протича тежичко", изтъкна още проф. Христова.

Според нея сме се отпуснали след Ковид и бързо сме забравили правилата, които трябва да спазваме.

Въпрос на човещина и съвест е да сложим маска, за да не заразим останалите, когато сме болни, обърна внимание проф. Христова.

"Ковид е доста активен в момента в сравнение с предишните седмици. Правим малка вълна, но тя е ниска. В Европа има намаляване на случаите. Ковид ще започне да спада. Но в момента коронавирусът е най-честият доказан вирус при нас. Ако не се чувстваме добре, шансът да е Ковид не е малък. Да направим тест и да си останем вкъщи", коментира проф. Христова.

Тя поясни, че се променят повърхностните протеини на коронавируса, за да оцеляват в нашата имунна система. Това е дало тласък на заразяемостта, но вирусът не прочита по-тежко.