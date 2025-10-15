Задава се силна магнитна буря

Астрономите наблюдават засилена активност от слънчевото петно AR4246, което е изхвърлило поне две коронални масови изригвания (CME) в посока към нашата планета.

Възможно е да има и допълнителни подобни събития, които все още не са напълно потвърдени.

Въпреки че отделните изхвърляния не са свързани с особено мощни слънчеви бури, тяхното съвкупно въздействие може да предизвика повишена геомагнитна активност в близките дни.

Според прогнозите на NOAA, слънчевата плазма ще достигне Земята между 16 и 17 октомври, като се очаква буря от клас G1 до G2.

Това може да доведе до ярки северни сияния в полярните райони и леки смущения в комуникационните и навигационни системи.

Петното AR4246 се отличава със своята бърза еволюция и мащаб, превръщайки се в едно от най-големите в текущия слънчев цикъл.

Данни от NASA показват, че то притежава сложна магнитна структура с множество полюси – рядко срещано явление, което увеличава вероятността от интензивни слънчеви изригвания.

Специалистите предупреждават, че нестабилната магнитна конфигурация на AR4246 може да предизвика мощни изригвания от клас X – най-силните в слънчевата класификация.

Такива събития са способни временно да нарушат радиовръзките и работата на спътници, особено ако са насочени към Земята. Прогнозите сочат повишен риск от подобно изригване около 15 октомври.

Въпреки че настоящите CME не се очаква да причинят сериозни щети, геомагнитната активност ще се засили.

Това създава отлични условия за наблюдение на северни сияния в по-северните ширини, информира "Фокус".

Астрономите ще продължат да следят отблизо AR4246, което остава сред най-активните региони на Слънцето в момента.