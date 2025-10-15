  • Instagram
Ръст на заболеваемостта от грип и остри респираторни заболявания отчитат в област Плевен

В област Плевен се наблюдава повишаване на заболеваемостта от грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ), съобщават от Регионалната здравна инспекция (РЗИ).


През изминалата седмица (6 - 12 октомври) заболеваемостта от грип и ОРЗ е 148,56 10 хиляди души (132 регистрирани случая) срещу 87,79 10 хиляди души (78 случая) за предишния отчетен период (29 септември - 5 октомври), посочват от здравната инспекция.


За отчетения период в отдел „Противоепидемичен контрол“ на РЗИ – Плевен са регистрирани общо 20 заболявания. От тях пет са случаите на заболели от варицела, един от скарлатина и двама пациенти с коронавирус.

При чревните инфекции са регистрирани шестима заболели от вирусен хептатит, един с ротавирусен гастроентрит и три случая на ентероколит. Установени са и двама души с лаймска болест.

#здраве

