Мирчев: От вчера ГЕРБ и „ДПС-Ново начало“ са практически една и съща политическа сила
Страната има нелегитимен център на власт, който упражнява тази власт, пленил е институциите, службите, съдебната и това прави невъзможно провеждането на нормални и честни избори, това заяви съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев на извънреден брифинг на ПП-ДБ в кулоарите на парламента.
"От вчера вече и ГЕРБ, и "ДПС-Ново начало" са практически една и съща политическа сила", допълни той.
