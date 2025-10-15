  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +13 / +14
Пловдив: +13 / +14
Варна: +13 / +13
Сандански: +14 / +15
Русе: +10 / +10
Добрич: +9 / +10
Видин: +10 / +11
Плевен: +8 / +12
Велико Търново: +7 / +10
Смолян: +6 / +7
Кюстендил: +9 / +11
Стара Загора: +11 / +12

Meteo Balkans: Трагедията в Свети Влас просто чака да се случи

  • Сподели в:
  • Viber
Meteo Balkans: Трагедията в Свети Влас просто чака да се случи
A A+ A++ A

Направихме симулация, която показва, че макар и с по-малък водосборен басейн от този в Елените, трагедията там просто чака да се случи. Това пишат от Meteo Balkans.

"Причината е, че и в Свети Влас повечето реки са вкарани под земята, а при по-силен дъжд почти всички улици в града ще бъдат наводнени. Водните потоци ще преминат през къщите – подобно на случилото се в Елените. Симулацията прогнозира, че на места водата може да достигне 1–2 метра дълбочина и да се движи със скорост около 7–10 м/с. Дебита ѝ ще е около 5-10 кубика в секунда", обясняват те.

#Свети Влас

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?