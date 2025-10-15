Представителите на кои зодии просто не могат да се търпят — и по-добре да не са в една стая!

Астрологията не е само за любов и съвместимост — понякога звездите не подсказват и кои хора са по-добри да избягват. Някои зодиакални комбинации просто не се разбират, защото техните енергии са като огън и лед. Ето няколко знака, които по-добре да не се засичат често — освен ако не искате фойерверки (в лошия смисъл).

♈ Овен срещу ♑ Козирог

Овенът е импулсивен, буен и обича да действа веднага. Козирогът — премерен, дисциплиниран и контролиращ. За Овена това е досадно, за Козирога — безотговорно. Резултатът? Двама лидери в една стая, които няма да се разберат кой държи кормилото. Искри, напрежение и спор, който е по-прав!

♉ Телец срещу ♐ Стрелец

Телекът цени стабилността и сигурността, а Стрелецът — свободата и приключенията. Когато Телецът иска „дом, уют и ред“, Стрелецът вече е на летището. Телецът го възприема като несериозен, а Стрелецът – като твърде скучен. Компромисът тук е почти невъзможен.

♊ Близнаци vs. ♏ Скорпион

Близнаците са общи, леки и непостоянни, докато Скорпионът е дълбок, ревнив и крайно сериозен. За Скорпиона Близнаците са повърхностни, а за Близнаците Скорпионът — изключително интензивен. Това е като среща между вятър и вулкан — никой не остава спокоен.

♋ Рак срещу ♒ Водолей

Ракът е емоционален и търси близост, а Водолеят е рационален и държи на личното си пространство. Когато Ракът иска нежност и сигурност, Водолеят вече мисли за социална кауза или бъдещето на човечеството. Те живеят в различни светове — единият в сърцето, другият в ума.

♌ Лъв срещу ♍ Дева

Лъвът обича вниманието и драмата, докато Девата е критична и педантична. Девата няма да спести забележки за него на Лъва, а той няма да търпи някой да му „дава акъл“. В последната сметка, двамата могат да се наранят с думи — и никой няма да отстъпи.

♎ Везни срещу ♓ Риби

На пръв поглед — и двете зодии са нежни и романтични. Но Рибите са твърде емоционални и променливи за уравновесените везни. Везните търпите баланс, а Рибите живеят в света на чувствата и мечтите. В последната сметка Везните се изтощават, а Рибите се чувстват неразбрани.

♏ Скорпион vs. ♌ Лъв

Две силни личности, които обичат да командват. Лъвът иска признание, Скорпионът — контрол. Между тях може да има страст, но и постоянна борба за надмощие. Ако са в една стая твърде дълго, или ще се обожават… или ще избухнат.

⚡

Несъвместимостта между зодиите не е присъда — но понякога е полезно да знаете с кого не бивате да делиш офис, дом или тайна . Разбира се, любовта и разбирателството могат да надделеят над всяка астрологична бариера… но при някои комбинации звездите направо шепнат:

„По-добре стойте на разстояние!“ 🌌