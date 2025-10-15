Продължава тенденцията за намаляване на броя жители на режим

Към днешна дата 34 747 жители са с нарушено водоснабдяване показва обобщената справка от ВиК операторите в състава на „Български ВиК холдинг“ ЕАД за периода 06.10-13.10.2025 г.

Това е понижение със 114 391 души от предишния седемдневен период. Засегнатото население е 0.7% от общото население, обслужвано от 26-те ВиК дружества в състава на „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

Седмичните справки показват, че през втората седмица на октомври 2024 г. с нарушено водоснабдяване са били 232 354 души или 5,17 %.

Към момента градовете на режим са три: Брезник, Радомир и Омуртаг. Селата на режим намаляват от 260 на 88. Общините със засегнато население вече са двойно по-малко - 36 (72 в началото на миналата седмица).

ВиК операторите в състава на „Български ВиК холдинг“ ЕАД продължават работата по набелязаните съвместно с „Български ВиК холдинг“ ЕАД мерки за намаляване на загубите, подмяна на водопроводната мрежа, зониране, контролиране на налягането, проучване на нови водоизточници, разкриване на незаконните присъединявания и нерегламентираното ползване на вода.

Основна цел на „Български ВиК холдинг“ЕАД е в условията на глобалните климатични промени да гарантира качествени ВиК услуги при осигуряване на приемлива цена на предоставяните от ВиК операторите обществени услуги.



