Сам Рейми спасява доброто ни настроение с хорър трилъра „SOS“ – през януари в кината

Какво ще кажете за възможността в най-студените месеци от годината да се разходите до някой райски тропически остров? Не всеки може да си го позволи, но пък за това си имаме киното. Този януари сме поканени да излезем от офиса със SOS, но уловката е, че гид в своеобразното ни пътешествие е легендарният майстор на жанра Сам Рейми (Злите мъртви, Отведи ме във ада), което не гарантира лежерно мързелуване на плажа, а напрегнат ужас с потенциално фатални последици. Или, с други думи казано, перфектният подарък за любителите на тръпките, черния хумор и качественото кинозабавление като цяло.

SOS разказва историята на срамежливата и подценявана стратегическа консултантка Линда Лидъл (Рейчъл Макадамс) и нейния арогантен шеф Брадли Престън (Дилън О’Брайън), които са единствените оцелели след самолетна катастрофа. Оказали се сами на отдалечен остров, двамата трябва да намерят начин да се справят един с друг и с несъвместимите си различия, да се изправят пред личните си страхове и да открият докъде може да стигне човек, когато животът му е заложен на карта.

Първият трейлър на SOS ни разкрива, че Сам Рейми се завръща на позната територия триумфално и с гръм и трясък. С експлозивен ритъм, черен хумор нарастващо напрежение и ужас филмът обещава вълнуващо киноизживяване – с доволно количество жанрови елементи и хаплива метафора за традиционната динамика между половете, социалните предизвикателства и личната трансформация. Не цепете басма на шефа – заповядайте в кината!

Режисьор на SOS е Сам Рейми (Злите мъртви, Отведи ме във ада, Доктор Стрейндж в мултивселената на лудостта), по сценарий на Марк Суифт и Деймиън Шанън. Продуценти са Зейнеб Азизи и Сам Рейми. В ролите са Рейчъл Макадамс, Дилън О’Брайън, Крис Панг, Денис Хейсбърт и др.

Излезте от офиса със SOS от 30 януари в кината на 3D.