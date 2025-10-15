Афганистански и пакистански войски в ожесточени боеве по границата

Напрежението по границата между Афганистан и Пакистан прерасна в едни от най-сериозните сблъсъци през последните месеци, като тежките боеве се разпространиха в няколко провинции. Насилието, започнало в южната афганистанска провинция Кандахар, вече достигна Пактика, където афганистанските и пакистанските сили обменят интензивен огън на няколко спорни гранични пункта.

Според афганистанските медии, цитиращи източници от сигурността, афганистанските войски са поели контрола над прохода Спин Болдак – стратегически маршрут между Кандахар и пакистанската провинция Белуджистан, след сутрешна операция, която според съобщенията е причинила тежки загуби на пакистанските войски. И двете страни са изпратили подкрепления в района.

Местни жители в провинция Пактика съобщават за нови сблъсъци в района Туpо, особено около проходите „Камаруддин“ и „Хан Мохамад“, както и на прохода „Лари“ в окръг Урмуз. Боевете изглежда се разпространяват по цялата спорна граница. Афганистански източници твърдят, че техните сили са запазили превес в няколко сектора.

Тези събития последваха предишен удар в района Спин Болдак в Кандахар, където пакистанските сили твърдят, че са обстреляли афганистанска територия с тежка артилерия и стрелково оръжие. Забихула Муджахид, говорител на афганистанското външно министерство, заяви, че поне 12 цивилни са убити, а над 100 са ранени при атаката. Кабул осъди нападението като непровокирано и обеща решителен отговор.

По-късно афганистанските сили обявиха ответна офанзива срещу пакистански военни позиции по границата, като твърдят, че са превзели няколко поста и са конфискували оръжие и танкове. Муджахид посочи, че афганистанските войски са унищожили няколко пакистански съоръжения и са нанесли „тежки загуби“ на противниковата страна, въпреки че тези твърдения не са независимо потвърдени.

„След като пакистанските сили започнаха атаки с леко и тежко оръжие на Спин Болдак, нашите войски бяха принудени да реагират,“ заяви Муджахид. „В ответната операция бяха убити няколко пакистански войници, а техните постове и техника бяха завзети.“ Той добави, че ситуацията в крайна сметка е била овладяна, но предупреди, че афганистанските бойци остават нащрек, за да защитават „родината, светостта и народа“.

Спин Болдак, жизненоважен за търговията и транспорта, отдавна е гореща точка между Кабул и Исламабад, като често избухват сблъсъци за контрол над границата и движението на стоки и хора.

Часове след сблъсъците в Кандахар, боевете избухнаха отново по-на изток, този път в района Куррам в пакистанската провинция Хайбер Пахтунхва. Пакистанският държавен телевизионен канал PTV News съобщи, че „афганистанските талибани и бойци на Фитна ал-Хаваридж“ са открили непровокиран огън по пакистански позиции, предизвиквайки пълномащабен отговор от армията. Терминът „Фитна ал-Хаваридж“ се използва от Исламабад за бойци, свързани с забранената групировка Техрик-и-Талибан Пакистан (TTP).

PTV съобщи, че няколко поста на талибаните са унищожени при обмена на огън, а поне един танк е бил ударен и подпален, принуждавайки афганистанските бойци да изоставят позициите си. По-късно се съобщи, че и четвърти танков пост, разположен на позицията Шамсадар, е бил унищожен. Пакистанските сили са убили ключов командир на бойците по време на операцията.

По-рано същия ден, пакистанският външен секретар Амна Балоч информира чуждестранни посланици в Исламабад за влошаващата се ситуация, очертавайки това като „легитимни мерки за сигурност“ на Пакистан и потвърждавайки решимостта на страната да защитава своя суверенитет.

Възобновяването на враждебните действия последва това, което пакистанската армия определи като непровокирана атака на афганистанските талибани по граничните им постове през уикенда. Според Междуведомствения отдел за обществените връзки на пакистанската армия (ISPR), при тези нападения са загинали 23 пакистански войници, а ответните удари от Пакистан доведоха до смъртта на над 200 бойци на талибаните и свързани с тях групировки.

Талибанското правителство на Афганистан обаче настоява, че операциите им са били защитни, като обвинява Исламабад в провеждане на въздушни удари на афганистанска територия през предходните дни. Пакистан не е потвърдил извършването на въздушни операции, но продължава да обвинява Кабул в укриване на TTP, което талибаните отричат. Афганистанските служители твърдят, че територията им не се използва за атаки срещу съседни държави.

Кризата привлече международно внимание, като както американският президент Доналд Тръмп, така и Китай предложиха помощ за намаляване на напрежението между Исламабад и Кабул. Въпреки дипломатическите усилия, отношенията между двете страни остават дълбоко напрегнати.

Пакистанският министър на отбраната Хаваджа Асиф описа взаимотношенията като „враждебни“, като заяви пред Geo News, че „към днешна дата няма никакви взаимотношения, нито преки, нито непреки“. Въпреки временното затишие, Асиф предупреди, че боевете могат да се възобновят по всяко време. „Не можем да изключим това,“ каза той. „Ако Афганистан говори, като отправя заплахи, първо трябва да ги изпълни, а след това ще преговаряме.“

Той добави, че Пакистан запазва правото да отвърне, когато бъде нападнат. „Това е естествено,“ каза Асиф. „Ако бъдете нападнати, имате право да реагирате и да ударите там, откъдето идва агресията.“

С разпространяването на насилието по двете страни на линията Дюран и с нарастващите цивилни жертви, граничният конфликт отново подчертава дълбокото недоверие и нестабилност в афгано-пакистанските отношения. Никоя от страните не изглежда готова на компромис, което поражда опасения, че крехкото затишие може да се превърне в по-широк и продължителен конфликт.