Тръмп: „БРИКС е атака срещу долара“

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че БРИКС представлява атака срещу американския долар и подчерта, че страните, които избират да търгуват в долари, имат значително „предимство“ пред тези, които не го правят. Той добави, че Съединените щати ще наложат мита върху държави, които се опитат да се присъединят към десетчленния блок.

Тръмп направи коментарите по време на двустранен обяд с аржентинския президент Хавиер Милей в Белия дом.

„Аз съм много твърд по отношение на долара, и всеки, който иска да търгува в долари, има предимство пред тези, които не го правят,“ заяви Тръмп. „Казах на всеки, който иска да бъде в БРИКС – окей, но ние ще наложим мита върху вашата страна… Всички излязоха. Всички напускат БРИКС.“

Той продължи: „БРИКС е атака срещу долара и казах – ако искате да играете тази игра, ще сложа мита на всички ваши продукти, влизащи в САЩ. Те казаха, както казах, че излизат от БРИКС… Вече дори не говорят за това.“

БРИКС, първоначално формиран от Бразилия, Русия, Индия и Китай, вече има десет пълноправни членове: Бразилия, Русия, Индия, Китай, Южна Африка, Египет, Етиопия, Иран, ОАЕ и Индонезия.

Тръмп описа БРИКС като коалиция от държави, действащи срещу интересите на САЩ. „БРИКС, което по същество е група държави, които са анти-САЩ, а Индия е член, ако можете да повярвате. Това е атака срещу долара и няма да позволим някой да атакува долара,“ каза той в по-ранно изявление.

Индия обаче ясно заяви позицията си относно долара. В отговор на нарастващи спекулации министърът на външните работи С. Джайшанкар подчерта, че Индия няма намерение да оспорва глобалната роля на долара.

„Относно ролята на долара, ние сме реалисти. Нямаме проблем с долара и нашите отношения със САЩ са отлични. Нямаме интерес да подкопаваме долара,“ каза Джайшанкар.