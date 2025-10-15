Тази закуска ще изненада цялото семейство: вкусна, бърза и лесна!
Сутрините често започват с бързане — алармата звъни, децата трябва да се приготвят за училище, а времето никога не стига. Но си представете, че само за 15 минути можете да поднесете нещо, което изненадващо ще бъде всичко у дома – пухкава и невероятно вкусна закуска, приготвена с минимални усилия.
🌟 Героинята на днешната сутрин: мини палачинкови хапки
Тези малки палачинкови хапки са перфектната комбинация от бързина, лекарство и вкус.
🕒 Време за приготвяне:
Подготовка: 10 минути
Печене: 25–30 минути
Общо: около 40 минути
🧈 Необходими продукти:
6 яйца
1 чаша прясно мляко
100 г настърган кашкавал
50 г сирене
1 малка червена чушка (нарязана на кубчета)
1 зелена чушка (по желание)
100 г наденица, шунка или мини пеперони (нарязани на кръгчета)
1 с.л. брашно
1 с.л. зехтин или масло за намазване на тавата
Щипка сол и черен пипер
Пресен лук или магданоз за поръсване
👩🍳 Начин на приготвяне:
Загрейте фурната на 180°C и леко намажете тавичка с масло или зехтин.
В купа разбийте яйцата с млякото , добавете брашното, солта и черния пипер.
Прибавете сиренето и кашкавала , след като разбъркате до еднородна смес.
Добавете нарязаните чушки и наденичките , разбъркайте леко.
Изсипете сместа в тавичката и печете 25–30 минути , докато запеканката стане златиста и пухкава.
Поръсете с пресен лук или магданоз преди сервиране.
🍽️ Сервирайте с:
Прясно изцеден сок
Препечени филийки
Свежи плодове (ягоди, грозде, резенчета портокал)
🌞 Съвет:
Можете да подготвите сместа от вечерта, да я оставите в хладилника и сутринта само да я изпечете — така ще имате домашна топла закуска за нула време !
