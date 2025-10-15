Тази закуска ще изненада цялото семейство: вкусна, бърза и лесна!

Сутрините често започват с бързане — алармата звъни, децата трябва да се приготвят за училище, а времето никога не стига. Но си представете, че само за 15 минути можете да поднесете нещо, което изненадващо ще бъде всичко у дома – пухкава и невероятно вкусна закуска, приготвена с минимални усилия.

🌟 Героинята на днешната сутрин: мини палачинкови хапки

Тези малки палачинкови хапки са перфектната комбинация от бързина, лекарство и вкус.

🕒 Време за приготвяне:

Подготовка: 10 минути

Печене: 25–30 минути

Общо: около 40 минути

🧈 Необходими продукти:

6 яйца

1 чаша прясно мляко

100 г настърган кашкавал

50 г сирене

1 малка червена чушка (нарязана на кубчета)

1 зелена чушка (по желание)

100 г наденица, шунка или мини пеперони (нарязани на кръгчета)

1 с.л. брашно

1 с.л. зехтин или масло за намазване на тавата

Щипка сол и черен пипер

Пресен лук или магданоз за поръсване

👩‍🍳 Начин на приготвяне:

Загрейте фурната на 180°C и леко намажете тавичка с масло или зехтин.

В купа разбийте яйцата с млякото , добавете брашното, солта и черния пипер.

Прибавете сиренето и кашкавала , след като разбъркате до еднородна смес.

Добавете нарязаните чушки и наденичките , разбъркайте леко.

Изсипете сместа в тавичката и печете 25–30 минути , докато запеканката стане златиста и пухкава.

Поръсете с пресен лук или магданоз преди сервиране.

🍽️ Сервирайте с:

Прясно изцеден сок

Препечени филийки

Свежи плодове (ягоди, грозде, резенчета портокал)

🌞 Съвет:

Можете да подготвите сместа от вечерта, да я оставите в хладилника и сутринта само да я изпечете — така ще имате домашна топла закуска за нула време !