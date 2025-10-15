БОЕЦ организира протест пред МВР, искат оставката на Митов
От гражданско сдружение БОЕЦ обявиха тази вечер протест пред МВР.
Те настояват за оставката на вътрешния министър Даниел Митов заради реакцията на сигналите за изборни нарушения в Пазарджик и призовават жителите на столичните райони "Люлин" и "Красно село" да участват в недоволството заради кризата с боклука в София.
Още по темата:
- » МВР прилага нова тактика за "маскиране" на камерите за скорост
- » Разбиха престъпна група, набирала мераклийки за еротични модели
- » 400 лева и 300 евро подкуп за „пътя към сцената“: Изнудвачите инспектори искали подкупа с Google преводач
Коментирай
Най-четено от Общество
Трети циклон с много дъжд удря България, ето кога17:40 11.10.2025 | Времето
Пет почивни дни по Коледа и още пет по Нова година, 720 хил. - на път18:00 11.10.2025 | Общество
Последно от Общество