БОЕЦ организира протест пред МВР, искат оставката на Митов

БОЕЦ организира протест пред МВР, искат оставката на Митов
От гражданско сдружение БОЕЦ обявиха тази вечер протест пред МВР.

Те настояват за оставката на вътрешния министър Даниел Митов заради реакцията на сигналите за изборни нарушения в Пазарджик и призовават жителите на столичните райони "Люлин" и "Красно село" да участват в недоволството заради кризата с боклука в София.

#МВР

