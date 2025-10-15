Земетресение край Варна КАРТА
Земетресение е регистрирано край Варна.
По данни на Националния сеизмологичен център към Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН, трусът е станал в 8:37 часа.
НИГГГ-БАН
То е с магнитуд 3.5 по Рихтер. Дълбочината му е 18.4 км.
Епицентърът е бил на 10,7 км от Балчик и на 400 км от София.
