Иън Малин, Главният финансов директор на Wizz Air пред Novinite: "България остава ключов пазар за нас"

Wizz Air продължава да засилва присъствието си в България, не само като водеща авиокомпания, но и като поддръжник на здравето, спорта и туризма. Преди официалното откриване на маратона Wizz Air Sofia 2025 в София, който се проведе на 12 октомври, Novinite разговаря с Иън Малин, главен финансов директор на Wizz Air. В интервюто Малин обсъжда дългосрочния ангажимент на авиокомпанията към България, стратегията ѝ за растеж и устойчивост, както и как личната му страст към бягането отразява всеотдайността и дисциплината, необходими в бизнес лидерството.



1. Г-н Малин, Wizz Air е генерален спонсор на Софийския маратон в продължение на осем поредни години. Какво означава това партньорство за компанията и защо е важно Wizz Air да инвестира в подобни събития?

За нас Wizz Air Sofia Marathon е много повече от спонсорство. Това е дългосрочно партньорство, което отразява ангажимента ни да насърчаваме активния и здравословен начин на живот в цяла Европа. Като авиокомпания, ние свързваме хора и места, а като бранд, целта ни е да свързваме общностите чрез споделени ценности като благосъстояние, приобщаване и устойчивост. Подкрепата ни за Софийския маратон за осма поредна година подчертава нашия ангажимент към България, където имаме много силно присъствие, и затвърждава убеждението ни, че спортът и пътуванията заедно могат да вдъхновяват хората да живеят по-здравословно и по-свързано.

2. Маратонът събира бегачи от цял свят. Каква е ролята на Wizz Air за популяризирането на София, а и още повече на България, като спортна и туристическа дестинация в региона?

Гордеем се, че Wizz Air Sofia Marathon се превърна в международно събитие, което тази година привлича участници от над 65 държави. Този международен обхват помага за позиционирането на София и България като ключови дестинации за спорт и туризъм на Балканите. Чрез нашата широка мрежа ние улесняваме пътуването на туристи от цяла Европа до страната, като им осигуряваме възможност да пътуват достъпно и удобно. По този начин подкрепяме както входящия туризъм, така и местния икономически растеж. Инвестицията ни в подобни събития допълва по-широката ни стратегия за утвърждаване на България като модерна и динамична страна, която е изключително привлекателна както за отдих, така и за активно пътуващите.

3. Като главен финансов директор, Вие ръководите стратегията за развитие на Wizz Air. Колко значим е българският пазар в цялостната финансова и оперативна мрежа на компанията?

България играе ключова роля в мрежата на Wizz Air в Централна и Източна Европа. В момента имаме 8 базирани самолета в двете ни бази в страната и оперираме 56 маршрута до 19 държави. Пазарът показва постоянен растеж, като броят на превозените пътници нараства с 6,3% на годишна база. Това отразява както силното местно търсене, така и стратегическото значение на България в рамките на нашите по-широки европейски операции. Продължаващите ни инвестиции в България – както в капацитета на флотилията, така и в човешките ресурси, демонстрира нашето дългосрочно доверие в този пазар.

4. Wizz Air продължава да разширява маршрутите си в цяла Европа. Можете ли да споделите дали се планира въвеждане на нови дестинации или увеличение на честотата на полетите от България тази година или през 2026 г.?

Непрекъснато оценяваме възможностите за разширяване на мрежата ни от България според пазарното търсене и ангажимента ни да предлагаме достъпни възможности за пътуване. Също така постоянно наблюдаваме представянето настоящите ни маршрути. България остава пазар със силен потенциал и планираме да продължим да развиваме операциите си тук.

5. Разходите за гориво, инфлацията и смущенията във въздушния трафик създават предизвикателства пред авиокомпаниите в цяла Европа. От финансова гледна точка, как Wizz Air успява да запази устойчивост и да поддържа своя ultra-low-cost модел?

Устойчивостта на Wizz Air се корени в нашето дисциплинирано управление на разходите, младата и ефективна флотилия и ясния ни фокус върху оперативното съвършенство. Ние оперираме с една от най-младите флотилии в света, със средна възраст на самолетите от едва 5 години. Това ни осигурява значителни предимства по отношение на горивната ефективност. Поддържаме нашия ultra-low-cost модел, като контролираме разходите, оптимизация на маршрутите и капитализираме върху ефекта от мащаба в процеса на растеж.

6. Устойчивостта се превърна във важна тема в авиацията. Какви конкретни стъпки предприема Wizz Air за намаляване на своя отпечатък върху околната среда, като същевременно поддържа ефективни и достъпни операции?

Декарбонизацията е в основата на дългосрочната стратегия на Wizz Air. Флотилията ни е съставена изцяло от Airbus A320neo и A321neo – едни от най-модерните и горивоефективни самолети. Те осигуряват значително намаление на разхода на гориво и емисиите. През финансовата 2025 г. интензитетът на емисиите ни на въглероден диоксид беше едва 52,2 грама на пътник на километър, което е едно от най-ниските нива в индустрията. Също така инвестираме сериозно в устойчиви авиационни горива (SAF) и подкрепяме иновациите чрез партньорства и изследователски инициативи. Целта ни е да намалим емисиите на въглероден диоксид на пътник на километър с 25% до 2030 г., като същевременно запазим достъпните цени и и възможността за пътуване за нашите клиенти.

7. Пазарът на нискотарифните авиокомпании е силно конкурентен. Какво отличава Wizz Air във финансово и стратегическо отношение от нейните съперници в Централна и Източна Европа?

Нашето конкурентно предимство се крие в стратегическия ни фокус, дисциплинираното изпълнение и оперативната ни ефективност. Wizz Air съчетава едни от най-ниските единични разходи в Европа с една от най-младите и ефективни флотилии. Обслужваме уникална мрежа, която свързва както утвърдените западноевропейски пазари, така и бързоразвиващите се дестинации в Централна и Източна Европа, предлагайки на пътниците достъпни, надеждни и безопасни пътувания. Във финансово отношение оставаме силни, като поддържаме стабилна ликвидност и ясна стратегия за дългосрочен растеж.

8. Откривате бягането през 2023 г. и оттогава сте участвали в множество маратони и полумаратони. Какво Ви мотивира да започнете и как бягането промени Вашия поглед към живота и работата?

Започнах да бягам през 2023 г., малко след като се преместих в Будапеща. Управлението на бизнес за 6 милиарда евро идва с огромен натиск и имах нужда от начин да поддържам баланс между ума и тялото си. Бягането ми осигури тази структура. То ми дава яснота, фокус и време за размисъл – качества, които са жизненоважни както в личен, така и в професионален план. Дисциплината и издръжливостта, които се изискват в бягането, отразяват същите принципи, необходими в бизнес лидерството: подготовка, последователност и способност да преодоляваш предизвикателствата.

9. С толкова отговорна позиция като главен финансов директор на Wizz Air, как успявате да тренирате за маратони, като същевременно се справяте с професионалните си задължения?

Всичко е въпрос на дисциплина, приоритети и оптимизация. Обикновено тренирам рано сутрин преди да започне работният ден, когато е тихо и прохладно – за мен това са най-добрите условия за концентрация. Бягането се превърна в част от моята рутина и е ключово за поддържането на баланс. Въпреки, че изисква да се откажа от някои разсейващи фактори, то в замяна ми дава енергия, острота на ума и устойчивост, които пряко облагодетелстват работата ми в Wizz Air.

10. В предишно интервю споделяте, че маратонът във Венеция е бил особено труден за Вас заради жегата и дългия мост. Кои други маратони са Ви предизвикали най-много и какви уроци, които прилагате и в професионалния си живот, сте извлекли от тези преживявания?

Венеция беше моят първи пълен маратон – и най-трудният. Този дълъг мост под октомврийското слънце е истинска битка за психиката. Всички полумаратони по пътя ми помогнаха да стигна до този момент. Във всеки случай, всеки маратон ми дава поука: в Скопие това беше търпението; в Лондон – правилното темпо; в Будапеща – последователността. В бизнеса, както и в бягането, успехът идва от упоритост и адаптивност. Не можете да контролирате всеки външен фактор – времето, пазарите или конкуренцията, но можете да контролирате себе си, подготовката си и реакциите си.

11. Колко важно е споделянето на това хоби със семейството Ви? Виждате ли, че страстта Ви към бягането вдъхновява и децата Ви?

Изключително важно е. Бягането, когато сме заедно, е предпоставка за споделени моменти, които надхвърлят спорта. Става дума за работата в екип, за подкрепата и за споделянето на личен пример. Синът ми веднъж спонтанно се включи с мен по време на състезание и този момент ми напомни колко силни могат да бъдат положителните навици. Надявам се децата ми да видят, че да останеш активен и да предизвикваш себе си са ценности за цял живот.

12. И накрая, поглеждайки напред, какви са Вашите приоритети за Wizz Air през следващите няколко години, както по отношение на финансовата устойчивост, така и на продължаващия ангажимент към общности като София чрез инициативи като Wizz Air Sofia Marathon?

Нашите приоритети са ясни: поддържане на финансова устойчивост, устойчив растеж и продължаващи инвестиции в общностите, част от нашата мрежа. Поредицата WIZZ Run Series, която свързва маратони, подкрепяни от Wizz Air в цяла Европа, е ключов пример за това как интегрираме нашите корпоративни ценности със социалната отговорност. Искаме да продължим да вдъхновяваме хората да бъдат активни, да изследват нови дестинации и да изпитват същото чувство за свобода, което носят както летенето, така и бягането.

Иън Малин се присъединява към Wizz Air през 2022 г. с над 22 години опит в сферата на финансите. Преди това е бил главен търговски директор в Unical Aviation, както и главен финансов директор в AJW Group, където е отговарял за финансовата стратегия и корпоративното развитие, като същевременно е изпълнявал и длъжността главен изпълнителен директор на AJW Leasing. По-рано е бил старши вицепрезидент в Seabury Aviation & Aerospace Asia Limited и е работил в областта на финансирането на активи в Allco Finance Group.

Малин притежава научна степен „Доктор по право“ (Juris Doctorate) от New York Law School и бакалавърска степен от Middlebury College във Върмонт.