Празник е: Не се препоръчва да се вземат заеми - „измиват“ богатството от дома

Почитаме паметта на свети монах Евтимий Нови. Този църковен празник се свързва не само с определени традиции, но и с 3 забрани, които трябва да се спазват.

Не трябва да отлагате важни дела и да бъдете мързеливи - предците ни са казвали: "Евтимий не обича мързеливи хора - ако си мързелив ще прекараш зимата без храна."

Не се препоръчва да се вземат пари назаем - подобни дела "измиват" богатството от къщата.

Забранено е да се оставя недояден хляб на масата - това се счита за неуважително.

Днешният ден е известен като Зимната порта на Евтимия. От този момент нататък се очаквали първите истински слани и хората започвали да се подготвят за студеното време.