Празник е: Не се препоръчва да се вземат заеми - „измиват“ богатството от дома
Почитаме паметта на свети монах Евтимий Нови. Този църковен празник се свързва не само с определени традиции, но и с 3 забрани, които трябва да се спазват.
Не трябва да отлагате важни дела и да бъдете мързеливи - предците ни са казвали: "Евтимий не обича мързеливи хора - ако си мързелив ще прекараш зимата без храна."
Не се препоръчва да се вземат пари назаем - подобни дела "измиват" богатството от къщата.
Забранено е да се оставя недояден хляб на масата - това се счита за неуважително.
Днешният ден е известен като Зимната порта на Евтимия. От този момент нататък се очаквали първите истински слани и хората започвали да се подготвят за студеното време.
Още по темата:
- » Черпят 3 имена, закриляни от ученик на Христос. 7 строги забрани
- » Честваме паметта на преподобния Киряк Отшелник
- » Почитаме светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София!
Коментирай
Най-четено от Общество
Трети циклон с много дъжд удря България, ето кога17:40 11.10.2025 | Времето
Пет почивни дни по Коледа и още пет по Нова година, 720 хил. - на път18:00 11.10.2025 | Общество
Последно от Общество