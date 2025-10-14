Рюте се пошегува със „счупената“ руска подводница и нарече реакцията на НАТО към Русия „пропорционална“

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте подигравателно коментира проблемите на руските военноморски сили в понеделник, шегувайки се за „счупената“ подводница, която наскоро изплува край бреговете на Франция. Той контрастира този момент с изобразяването на съветската мощ по време на Студената война. Руският флот обаче отрича медиините твърдения, че дизеловата подводница „Новоросийск“ е била принудена да изплува поради повреда.

Според Черноморския флот на Русия, подводницата е изплувала в Ламанша строго съобразно международните навигационни правила, придружавана от помощен влекач и наблюдавана от сили на НАТО. Флотът определи като „фалшиви“ твърденията, че подводницата е имала спешна повреда край Франция, и описва движението ѝ като „планиран междуподфлотен транзит“ след операции в Средиземно море.

Западни медии обаче съобщават различна информация. Холандското министерство на отбраната заяви, че „Новоросийск“ е бил под буксир в Северно море, придружаван от холандския флот след проследяване от британския кралски флот между 7 и 9 октомври. Франция също наблюдавала подводницата по време на преминаването ѝ.

В словото си пред Парламентарната асамблея на НАТО в Словения, Рюте се пошегува: „Каква промяна спрямо романа на Том Кланси от 1984 г. 'Ловът за Червения октомври'. Днес изглежда по-скоро като лов за най-близкия механик.“ Той добави, че повредената подводница символизира настоящото състояние на руските военноморски сили и отбеляза, че „почти няма руско морско присъствие в Средиземно море.“

Рюте коментира и последните нарушения на въздушното пространство на НАТО от руски самолети и дронове. Той посочи, че решението на алианса да не сваля руските самолети в няколко случая отразява военното превъзходство на НАТО, а не страх. „Ние сме много по-силни от руснаците. Не трябва да сваляме руски самолети, освен ако представляват заплаха. Ако това се случи, имаме право да предприемем крайни мерки,“ каза той.

Генералният секретар подчерта, че реакциите на НАТО остават „пропорционални“, като се намесват само когато е абсолютно необходимо, например при свалянето на руски дрон, нарушил полското въздушно пространство през септември. Същия месец три руски изтребителя МиГ-31 влязоха в естонското въздушно пространство, предизвиквайки дипломатически протести, но без военен отговор.

След тези нарушения, страните членки на НАТО засилиха патрулите по източния фланг и обсъждат изграждането на „стена срещу дронове“ за по-добро наблюдение на руската активност. Германия планира да закупи над 600 краткодалечни противодронови системи Skyranger, след като наблюдения на дронове временно блокираха летище Мюнхен.