482 000 българи с диабет, още 360 000 не подозират за болестта

482 000 са диабетиците в България. Други близо 360 000 души страдат от болестта без да подозират. Данните на еднокринолога професор Анна-Мария Борисова са за миналата година. Последният скрининг показва, че всеки пети българин е с преддиабет. А 1.5% от хората между 20 и 29 години развиват диабет.

Стрес, нездравословно хранене, малко сън и липса на физическа активност водят до затлъстяване, а то причинява инсулинова резистентност и диабет.

По данни от миналата година около 65% от българите са с наднормено тегло. 10% от хората между 20 и 44 години развиват преддиабет, но не подозират, че са с висока кръвна захар, защото не се изследват, твърдят специалистите.

Проф. Анна-Мария Борисова - ендокринолог: "Отидете днес да си изследвате кръвната захар, за да започнете от утре съответен режим да не развиете диабет. Това е моят призив. И трябва да се възпитава в семейството нормално хранене, което да се възпита у децата. Тъй като всички споделяме, че българските деца са много дебели. Да съумеем да изхвърлим от ежедневието си храни, които съдържат индустриална захар, храни, които съдържат животискни мазнини. Да ограничим донякъде тестените храни. Всичко останало е разрешено в разумни количества. Плюс физическо натоварване, което на теб ти е периодично и знаеш, че ще повториш, за да разходваш енергия."