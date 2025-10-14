Израел наруши примирието

Шестима души са били убити, след като израелските сили откриха огън по заподозрени, които според военните са се приближили до войници близо до договорената линия на примирието в северната част на Газа.

Армията съобщи, че няколко заподозрени са били идентифицирани и по тях е било стреляно, за да бъде отстранена "заплахата" поради "нарушение на споразумението за примирие". Здравните власти заявиха, че шестима души са загинали в рамките на два отделни инцидента, съобщава Independent.

Този инцидент се случва само ден след като американският президент Доналд Тръмп обеща да "възстанови Газа", след като Израел и Хамас размениха заложници и задържани в понеделник, с което беше сложен край на двугодишния конфликт в анклава.

Тръмп приветства "ново начало за целия красив Близък изток", след като неговото мирно споразумение беше подписано в Египет заедно със западни и арабски лидери.

Говорейки пред журналисти след срещата на върха в Шарм ел-Шейх, американският президент избегна да заеме позиция относно палестинска държава: "Не говоря за единна държава или двойна държава, или две държави. Говорим за възстановяването на Газа."