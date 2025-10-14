  • Instagram
Израел наруши примирието
Шестима души са били убити, след като израелските сили откриха огън по заподозрени, които според военните са се приближили до войници близо до договорената линия на примирието в северната част на Газа.

Армията съобщи, че няколко заподозрени са били идентифицирани и по тях е било стреляно, за да бъде отстранена "заплахата" поради "нарушение на споразумението за примирие". Здравните власти заявиха, че шестима души са загинали в рамките на два отделни инцидента, съобщава Independent.

Този инцидент се случва само ден след като американският президент Доналд Тръмп обеща да "възстанови Газа", след като Израел и Хамас размениха заложници и задържани в понеделник, с което беше сложен край на двугодишния конфликт в анклава.

Тръмп приветства "ново начало за целия красив Близък изток", след като неговото мирно споразумение беше подписано в Египет заедно със западни и арабски лидери.

Говорейки пред журналисти след срещата на върха в Шарм ел-Шейх, американският президент избегна да заеме позиция относно палестинска държава: "Не говоря за единна държава или двойна държава, или две държави. Говорим за възстановяването на Газа."

#Израел

