10 000 души с парализа чакат за мозъчния чип на Илон Мъск

Близо 10 000 души са се записали в списъка на чакащите, за да получат мозъчен имплант от компанията на Илон Мъск "Neuralink". Информацията беше обявена от президента на компанията Донг-Джин Сео, цитиран от "Индипендънт" и БГНЕС.

Възможността за кандидатстване е отворена през 2025 г. чрез специален "Регистър на пациентите" в сайта на "Neuralink". Понастоящем за процедурата могат да кандидатстват само хора с парализа, причинена от увреждане на гръбначния мозък или заболяване на моторните неврони.

Към момента компанията е извършила успешно имплантиране на 12 пациенти. Очакванията са до края на 2025 г. процедурата да бъде извършена на още 13 души. За да може да отговори на огромния интерес, Донг-Джин Сео е наредил разработката на специализиран хирургически робот, който да извършва имплантациите.

През април самият Илон Мъск прогнозира, че тези роботи ще надминат по прецизност най-добрите човешки хирурзи в рамките на около пет години.

Пациент вече управлява роботизирана ръка с ума си

В началото на октомври един от първите пациенти с имплант на "Neuralink", американецът Ник Рей, демонстрира на живо как управлява роботизирана ръка единствено със силата на мисълта си. Той е успял да се научи да движи манипулатора, както и да свива и разпуска пръстите му, без физическо усилие.