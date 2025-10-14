  • Instagram
МВР прилага нова тактика за "маскиране" на камерите за скорост

Полицейски екипи в Силистра демонстрират изобретателност при позиционирането на мобилните камери за контрол на скоростта, като последният случай е с уред, скрит зад контейнери за разделно събиране на отпадъци. За това съобщава местният сайт "Кворум Силистра".

Според изданието, камерата е била разположена така, че да остане почти невидима за преминаващите шофьори, докато отчита скоростта им по натоварен участък в града.

Това е поредният пример за "креативен" подход от страна на униформените в региона, след като ден по-рано е имало подобен случай край село Нова Черна.

От "Кворум-Силистра" припомнят, че основната цел на контрола на скоростта е превенцията на пътни инциденти, а не самото налагане на санкции. Изданието отбелязва, че подобни методи за "маскировка" на техниката често предизвикват коментари сред гражданите в социалните мрежи.

Сайтът дори е отправил призив към своите читатели да изпращат снимки и видеа, ако попаднат на други подобни случаи, като най-интересните ще бъдат включени в специална рубрика.

