Министър Силви Кирилов: Засега няма да се вдига здравната вноска
На този етап не предлагаме да бъде вдигната здравната вноска за хората, каза пред журналисти министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов в Габрово. Той посети Габрово, за да открие лицензираната през лятото хеликоптерна площадка, съобщи кореспондентът на БТА Радослав Първанов.
„В бюджетна процедура сме и сме дали своите предложения. Държавните психиатрични болници са към първи поток, втори поток отива за дейности, извън обхвата на здравното осигуряване и третият, най-сериозен ресурс, е при НЗОК. Не смятам, че следващият бюджет ще бъде, ако мога да кажа, урожаен“, каза още министър Кирилов.
Министърът на здравеопазването Силви Кирилов обеща на психиатрите да защитава интересите им в бюджета за следващата година.
Още по темата:
- » МЗ обмисля премахване на здравните книжки. Ще важат само за някои професии – вижте кои
- » Здравната каса с нова услуга
- » Здравната вноска остава 8 % от осигурителния доход
Коментирай
Най-четено от Политика
Старт на новата система за влизане/излизане в държави от Шенген10:18 12.10.2025 | Брюксел
Последно от Политика