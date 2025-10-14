Министър Силви Кирилов: Засега няма да се вдига здравната вноска

На този етап не предлагаме да бъде вдигната здравната вноска за хората, каза пред журналисти министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов в Габрово. Той посети Габрово, за да открие лицензираната през лятото хеликоптерна площадка, съобщи кореспондентът на БТА Радослав Първанов.

„В бюджетна процедура сме и сме дали своите предложения. Държавните психиатрични болници са към първи поток, втори поток отива за дейности, извън обхвата на здравното осигуряване и третият, най-сериозен ресурс, е при НЗОК. Не смятам, че следващият бюджет ще бъде, ако мога да кажа, урожаен“, каза още министър Кирилов.

Министърът на здравеопазването Силви Кирилов обеща на психиатрите да защитава интересите им в бюджета за следващата година.