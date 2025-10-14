Бърза, вкусна и лесна рецепта за есенен обяд

Есента е тук – сезонът на топлите цветове, ароматните подправки и изобилието от сезонни зеленчуци. Когато дните станете по-хладни, всички копнеем за нещо уютно, сгряващо и вкусно, но без да прекарваме часове в кухнята. Днес ще ви споделя идея за бърз, вкусен и лесен есенен обяд , който се приготвя за не повече от 30 минути: крем супа от тиква с хрупкави крутони и аромат на мащерка .

🥣 Необходими продукти:

(за 2-3 порции)

400 г обелена тиква (например сорт „цигулка“)

1 среден морков

1 малка глава лук

1 картоф

1 с.л. зехтин или масло

500 мл зеленчуков булон (или вода)

½ ч.л. суха мащерка

Щипка индийско орехче

Сол и черен пипер на вкус

1 филийка хляб за крутоните

👩‍🍳 Начин на приготвяне:

Подготовка на зеленчуците

Нарежете тиквата, моркова, картофа и лука на едри кубчета.

Задушаване

В тенджера загрейте зехтина и добавете лука. Отидете 2–3 минути, докато стане прозрачен. След прибавете тиквата, моркова и картофа.

Варене

Залейте със зеленчуковия булон, добавете мащерката и варете около 15–20 минути, докато всичко се омекне.

Пасиране и овкусяване

Пасирайте супата до гладка кремообразна консистенция. Овкусете със сол, черен пипер и щипка индийско орехче.

Крутони за хрупкавост

Нарежете хляба на кубчета, напръскайте с малко зехтин и изпечете в сух тиган или фурна за 5–7 минути, докато станете златисти.

🍁 Сервиране:

Поднесете крем супата топла, поръсена с домашните крутони и няколко капки зехтин. Ако искате нещо по-богато, може да добавите малко настърган кашкавал или семки от тиква за украса.

💡 Съвет:

Този рецепта може лесно да се промени – добавете червена чушка за повече цвят, джинджифил за пикантност или кокосово мляко за по-екзотичен вкус.

🧡 Финални думи:

Есента ни дава прекрасен повод да забавим темпото и да се насладим на простите неща – топла супа, аромат на подправки и уют у дома. Тази бърза и лесна рецепта е идеална, когато искате вкусен обяд, който стопля душата .