Бърза, вкусна и лесна рецепта за есенен обяд
Есента е тук – сезонът на топлите цветове, ароматните подправки и изобилието от сезонни зеленчуци. Когато дните станете по-хладни, всички копнеем за нещо уютно, сгряващо и вкусно, но без да прекарваме часове в кухнята. Днес ще ви споделя идея за бърз, вкусен и лесен есенен обяд , който се приготвя за не повече от 30 минути: крем супа от тиква с хрупкави крутони и аромат на мащерка .
🥣 Необходими продукти:
(за 2-3 порции)
400 г обелена тиква (например сорт „цигулка“)
1 среден морков
1 малка глава лук
1 картоф
1 с.л. зехтин или масло
500 мл зеленчуков булон (или вода)
½ ч.л. суха мащерка
Щипка индийско орехче
Сол и черен пипер на вкус
1 филийка хляб за крутоните
👩🍳 Начин на приготвяне:
Подготовка на зеленчуците
Нарежете тиквата, моркова, картофа и лука на едри кубчета.
Задушаване
В тенджера загрейте зехтина и добавете лука. Отидете 2–3 минути, докато стане прозрачен. След прибавете тиквата, моркова и картофа.
Варене
Залейте със зеленчуковия булон, добавете мащерката и варете около 15–20 минути, докато всичко се омекне.
Пасиране и овкусяване
Пасирайте супата до гладка кремообразна консистенция. Овкусете със сол, черен пипер и щипка индийско орехче.
Крутони за хрупкавост
Нарежете хляба на кубчета, напръскайте с малко зехтин и изпечете в сух тиган или фурна за 5–7 минути, докато станете златисти.
🍁 Сервиране:
Поднесете крем супата топла, поръсена с домашните крутони и няколко капки зехтин. Ако искате нещо по-богато, може да добавите малко настърган кашкавал или семки от тиква за украса.
💡 Съвет:
Този рецепта може лесно да се промени – добавете червена чушка за повече цвят, джинджифил за пикантност или кокосово мляко за по-екзотичен вкус.
🧡 Финални думи:
Есента ни дава прекрасен повод да забавим темпото и да се насладим на простите неща – топла супа, аромат на подправки и уют у дома. Тази бърза и лесна рецепта е идеална, когато искате вкусен обяд, който стопля душата .
