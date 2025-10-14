Решено: София ще е домакин на мачовете от Евроволей 2026 в България

Българската федерация по волейбол обяви, че София, а не Варна, ще е домакин на мачовете от Евроволей 2026 в България, предаде Gong.bg. Първоначално "лъвовете" трябваше да играят във Варна, а решението за промяната бе взето от Управителния съвет на федерацията. Европейският шампионат догодина ще се проведе между 10 и 27 септември в Италия, България, Финландия и Румъния.

Ето какво съобщават от федерацията, оглавявана от Любомир Ганев.

"Българската федерация по волейбол ви уведомява за решение, взето след извънредно заседание на Управителния съвет, относно града домакин на мачовете от Евроволей 2026 в България.

След извънредно заседание на Управителния съвет на Българската федерация по волейбол беше взето решение град София да бъде домакин на мачовете от Евроволей 2026 в България. В хода на заседанието бяха обсъдени редица обективни фактори, сред които възможността за по-голяма посещаемост и осигуряване на достъп за повече зрители. За Федерацията приоритет остава не само подкрепата за националния отбор, но и отговорността да се отговори на засиления обществен интерес към събитието. Вземането на това решение е в съзвучие и с насоките на Европейската волейболна конфедерация (CEV), които насърчават провеждането на мачове пред максимално широка аудитория.

По първоначален план домакинството беше свързано с Варна – специален град за българския волейбол, с емблематична зала и публика, пред която мъжкият ни национален отбор е постигнал редица велики победи. Общинският съвет демонстрира готовност и подкрепи проекта – нещо, което заслужава уважение и благодарност от страна на Българската федерация по волейбол. БФВ остава на разположение за съвместна работа с Община Варна в духа на традиционно добрите ни отношения. Федерацията високо цени досегашното партньорство и е отворена за бъдещи домакинства на значими събития, свързани с националния отбор.

Сребърните медали, вдъхновението, което момчетата донесоха, и вълнението сред хиляди деца и фенове от цялата страна доведоха до нова необходимост: да осигурим достъп на възможно най-голям брой зрители до мачовете на националния отбор.

Зала „Арена София“ – с капацитет над 12 000 души – предоставя тази възможност и ще позволи на още повече семейства и привърженици да изживеят емоцията на живо.

Решението бе взето с уважение към всички партньори и с ясното убеждение, че оставаме отворени и признателни към всички, които са част от успехите на българския волейбол."