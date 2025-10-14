  • Instagram
България ще търси изкупление срещу Испания

Българският национален отбор по футбол е изправен пред поредното си тежко предизвикателство в квалификациите за Световното първенство през 2026 година. Тази вечер "трикольорите" гостуват на европейския шампион Испания, като двубоят на стадион "Хосе Сория" във Валядолид ще започне в 21:45 часа българско време.

Тимът, воден от новия селекционер Александър Димитров, ще търси изкупление след унизителното домакинско поражение с 1:6 от Турция преди няколко дни в София. Този резултат циментира България на последното място в групата без спечелена точка и с голова разлика 1:12 след първите три мача.

Испанският отбор влиза в срещата като абсолютен фаворит. "Ла Фурия Роха" все още не е допуснала гол в своята врата по време на квалификациите, а в предишния си мач победи Грузия с 2:0. Първата среща между двата отбора в настоящата кампания завърши с класическа победа за Испания с 3:0 в София.

Промени в състава и очаквания

Националният ни тим замина за Испания в минорно настроение. След тежката загуба от Турция стана ясно, че контузените Лукас Петков и Иван Турицов отпадат от състава. На тяхно място по спешност беше повикан защитникът Мартин Георгиев.

Въпреки тежката ситуация, селекционерът Александър Димитров изрази надежда за по-добро представяне. "Резултатът е важен, при всички положения. Искаме да избягаме от резултата срещу Турция. По-скоро като игра, игрово поведение може да дадем повече, отколкото с мача с Турция. Имаме още потенциал, особено в офанзивен план", заяви Димитров в навечерието на двубоя.

Испанският отбор, макар и с някои отсъстващи ключови футболисти, разполага с достатъчно класа и дълбочина в състава си, за да поддържа високо ниво на игра и да преследва задължителна победа пред собствена публика.

#спорт

