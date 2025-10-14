Тръмп и Зеленски подготвят „мега сделка“ за ракети и противовъздушна отбрана

Украинският президент Володимир Зеленски и президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърдиха, че ще се срещнат във Вашингтон по-късно тази седмица, след серия от разговори за укрепване на отбранителните способности на Украйна на фона на засилени руски атаки.

Говорейки на 13 октомври заедно с върховния представител на ЕС по външната политика Кая Калас, Зеленски съобщи, че срещата с Тръмп е насрочена за 17 октомври и ще бъде посветена на системите за противовъздушна отбрана и на възможностите за далекобойни удари. Той отбеляза, че двете последни телефонни разговори с американския президент „не бяха достатъчни“, за да се обсъдят всички ключови теми, и че е необходимо лично обсъждане, за да бъдат уточнени конкретните следващи стъпки.

Предстоящата среща, организирана по покана на Вашингтон, ще бъде петата между Тръмп и Зеленски, откакто Тръмп се завърна в Белия дом през януари. Последният им разговор се проведе на 23 септември в Ню Йорк, по време на Общото събрание на ООН. Зеленски добави, че украинска правителствена делегация, водена от премиера Юлия Свириденко, вече е на път към Съединените щати.

„Смятам, че трябва да обсъдим последователността на стъпките, които искам да предложа на президента Тръмп,“ заяви Зеленски, подчертавайки, че Киев цели да осигури допълнителни системи за противовъздушна отбрана и установки ХИМАРС като част от т.нар. „мега сделка“ с Вашингтон.

По-късно Тръмп потвърди срещата пред журналисти на борда на Air Force One. На въпрос дали ще приеме украинския президент в Белия дом на 17 октомври, той отговори: „Мисля, че да.“

Киев настоява съюзниците си да засилят подкрепата за украинската противовъздушна мрежа, тъй като Москва увеличава въздушните удари срещу енергийната инфраструктура. Масирана атака на 10 октомври временно прекъсна електрозахранването в столицата и няколко области.

Тръмп вече е споменавал възможността САЩ да предоставят на Украйна крилати ракети „Томахоук“ - високоточни оръжия с обсег до 2 500 километра. Кремъл реагира с „крайна загриженост“, предупреждавайки, че подобна доставка би белязала „качествено нов етап на ескалация“.

Според Зеленски, потенциалната покупка на ракетите „Томахоук“ може да бъде финансирана чрез очакваната „мега сделка“ със САЩ, чрез използване на замразени руски активи или чрез механизма на НАТО - Priority Ukraine Requirements List (PURL).