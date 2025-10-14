Анулираха полетите по линията София – Брюксел

Полетите на авиокомпания "България Еър" по линията София – Брюксел – София днес, 14 октомври, са анулирани. Това се налага поради планирана национална стачка в Белгия, която засяга и дейността на летището в Брюксел.

Новината беше съобщена от националния превозвач чрез официалната му страница във Facebook, като информацията е потвърдена и от Българската телеграфна агенция (БТА). Отменените полети са с номера FB 407 и FB 408.

Всички пътници, засегнати от анулацията, ще бъдат пренасочени към следващия полет по същия маршрут, който ще се изпълни утре, 15 октомври 2025 година. "Екипът на авиокомпанията уверява, че ще осигури пълно съдействие и необходимата информация за промяната", се казва в съобщението.

Според белгийски медии, цитирани от световните агенции, националната стачка е довела до пълното затваряне на летищата в Брюксел и Шарльороа за пътнически полети през целия ден.

От "България Еър" съветват пътуващите да следят официалния сайт и комуникационните канали на компанията за актуална информация.