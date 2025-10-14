  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +16 / +17
Пловдив: +14 / +18
Варна: +14 / +16
Сандански: +14 / +20
Русе: +11 / +15
Добрич: +12 / +14
Видин: +12 / +18
Плевен: +13 / +15
Велико Търново: +10 / +15
Смолян: +7 / +11
Кюстендил: +10 / +15
Стара Загора: +13 / +16

Над 360 000 българи работят и след пенсия за 16 лева отгоре

  • Сподели в:
  • Viber
Над 360 000 българи работят и след пенсия за 16 лева отгоре
A A+ A++ A

Все повече българи продължават да се трудят и след като достигнат пенсионна възраст, като по този начин получават както заплата, така и добавка към пенсията си. Към 1 април 2025 г. броят на работещите пенсионери в страната достига 363 701 души, което е увеличение със 125 000 души спрямо 2020 г., когато те са били 237 686. Това показват последните данни от бюлетина на Националния осигурителен институт (НОИ).

Средното увеличение на месечната пенсия в резултат на допълнителния стаж е 16,36 лева. Въпреки че сумата изглежда скромна, България остава една от малкото държави в Европейския съюз, в които пенсиите не се облагат с данъци и върху тях не се начисляват осигурителни вноски за сметка на пенсионера.

#пенсионер

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Финанси
Последно от Финанси

Всички новини от Финанси »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?