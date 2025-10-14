Над 360 000 българи работят и след пенсия за 16 лева отгоре

Все повече българи продължават да се трудят и след като достигнат пенсионна възраст, като по този начин получават както заплата, така и добавка към пенсията си. Към 1 април 2025 г. броят на работещите пенсионери в страната достига 363 701 души, което е увеличение със 125 000 души спрямо 2020 г., когато те са били 237 686. Това показват последните данни от бюлетина на Националния осигурителен институт (НОИ).

Средното увеличение на месечната пенсия в резултат на допълнителния стаж е 16,36 лева. Въпреки че сумата изглежда скромна, България остава една от малкото държави в Европейския съюз, в които пенсиите не се облагат с данъци и върху тях не се начисляват осигурителни вноски за сметка на пенсионера.