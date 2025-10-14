Жилищата в София поскъпнаха с над 180%

Цените на жилищата в София са се увеличили над 2,8 пъти за период от девет години и половина. Апартаментите и къщите в столицата са поскъпнали с над 181% спрямо 2015 г., сочат данни на Националния статистически институт (НСИ) към края на второто тримесечие на 2025 година. Това поставя София начело в класацията по ръст на цените на имотите сред шестте най-големи града в страната.

В национален мащаб жилищата са поскъпнали със 147% за същия период. Апартаментите в стари сгради бележат ръст от 159%, докато при новото строителство увеличението е със 128%.

На второ място след столицата се нарежда Варна с общо повишение на цените от 150% за последните девет години и половина. Третата позиция е за Пловдив, където имотите са поскъпнали със 148%. И в двата града се наблюдава по-сериозен ръст при съществуващите жилища в сравнение с новото строителство.

Русе заема четвърто място по поскъпване на имотите. Данните на НСИ показват, че при старото строителство в крайдунавския град има увеличение на цените със 149% за периода. Липсват обобщени данни за новото строителство в града за целия период. Интересен факт от последните данни на НСИ за второто тримесечие на 2025 г. спрямо първото е, че в Русе е регистрирано намаление на цените с 3.1%.

Стара Загора и Бургас затварят класацията

В топ пет на градовете с най-голямо поскъпване на имотите влиза и Стара Загора. Там, за разлика от повечето големи градове, новото строителство бележи по-голям ръст (126%) от съществуващите жилища (124%).

На шесто място е Бургас със среден ръст на цените от 122% спрямо 2015 година. В морския град се наблюдава най-голямата разлика в движението на цените – новото строителство е поскъпнало с 63%, докато при съществуващите апартаменти увеличението е близо 170%.