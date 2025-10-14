АПИ въвежда ограничения по магистралите "Хемус", "Струма" и "Тракия"

Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) съобщи за предстоящи промени в организацията на движението по ключови участъци от автомагистралите "Хемус", "Струма" и "Тракия". Причината са планирани ремонтни дейности и почистване на тунелни тръби, които ще се извършват предимно през нощта, за да се намали неудобството за пътуващите.

Промените влизат в сила от днес, 14 октомври 2025 година, и ще продължат до 17 октомври. От АПИ призовават шофьорите да карат внимателно, със съобразена скорост и да спазват стриктно поставената пътна сигнализация.

Ограничения по "Хемус"

От 09:00 часа на 14 октомври до 09:00 часа на 16 октомври движението при 22-ри и 27-ми километър на магистралата в двете посоки ще се осъществява само в активните и аварийните ленти. Причината е изграждането на "прозорец" в средната разделителна ивица, който ще позволи пренасочване на трафика при бъдещи ремонти.

Освен това, от 09:00 часа на 15 октомври до 09:00 часа на 17 октомври се ограничава движението в активната лента в посока София при 38-ми километър. Трафикът ще бъде пренасочен в изпреварващата лента заради ремонт на настилката на виадукта.

Почистване на тунел по "Струма"

Тази вечер, 14 октомври, от 19:00 часа до 07:00 часа на 15 октомври ще бъде затворена тръбата в посока Благоевград на тунел "Блатино" при 56-ти километър на АМ "Струма". Движението ще се осъществява двупосочно в тръбата за София. На следващата нощ, от 19:00 часа на 15 октомври до 07:00 часа на 16 октомври, тръбата за София ще бъде затворена, а трафикът ще се пренасочва двупосочно в тази за Благоевград.

Ремонт край пътен възел "Зимница" на "Тракия"

От 08:00 часа на 14 октомври до 08:00 часа на 16 октомври движението по участък от първокласния път I-7 Зимница – Ямбол при пресичането му с АМ "Тракия" ще се осъществява двупосочно в една лента. Трафикът ще се регулира със светофарна уредба, като движението по самата магистрала няма да бъде променяно.

От АПИ напомнят, че гражданите и транспортните фирми могат да получават актуална информация за пътната обстановка от сайта на агенцията www.api.bg и на телефон 0700 130 20