Бургас: +14 / +18
Пловдив: +14 / +19
Варна: +14 / +15
Сандански: +14 / +20
Русе: +11 / +15
Добрич: +11 / +14
Видин: +12 / +19
Плевен: +12 / +15
Велико Търново: +10 / +14
Смолян: +7 / +11
Кюстендил: +10 / +15
Стара Загора: +13 / +17

Облачно, дъждовно, но остава топло

Днес над по-голямата част от страната облачността ще се задържи значителна, със слаби превалявания на отделни места в източните и планинските райони.

По-съществени разкъсвания и намаления на облачността ще има преди обяд над Югозападна България и Дунавската равнина. Ще духа слаб до умерен вятър от северозапад. Максималните температури ще са между 15° и 20°, в София – около 15°, съобщават от НИМХ.

Над планините облачността ще е предимно значителна и на места ще има слаби превалявания от дъжд, над около 2400 метра – от сняг. По-съществени разкъсвания и намаления на облачността ще има преди обяд над масивите в Югозападна България. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 10°, на 2000 метра – около 4°.

Над Черноморието облачността ще е значителна, на места с валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат 16°-18°. Температурата на морската вода е 18°-19°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

