Насар скочи на шефа на щангите: Получил съм 0 лева от федерацията, и заплата не получавам

Световният шампион във вдигането на тежести Карлос Насар скочи на шефа на родната федерация Стефан Ботев. В причина за атаката на 21-годишния тежкоатлет се превърнаха думите на председателя на организацията, който благодари на Делян Пеевски, че я е спасил от фалит. Ботев сподели пред "БНТ", че ако не е била финансовата помощ от лидера на ДПС Ново Начало, то федерацията е нямало да съществува и българските състезатели е нямало да могат да постигнат резултатите си на европейското и световното първенство.

Карлос Насар разчита на своите спонсори

Карлос Насар говори днес пред bTV, като бе категоричен, че Българската федерация няма никаква роля за неговите успехи. Той заяви, че е получил нула лева от организацията, като всичко свързано с неговата подготовка и участието му на различни първенства се поема от спонсорите му. Световният шампион също така сподели, че не получава дори заплата от БФ по вдигане на тежести.

„Няма никаква роля федерацията към мен. Не го правя с цел да се заяждам, не искам никакви неразбирателства, но тази година са изхарчени към 500 000 лв. за моята подготовка. Нула лева съм получил от федерацията, всичко е от моите спонсори. Надявам се в най-скоро време да се свържат и с моя мениджър да подпишем договор, не получавам дори заплата. Не искам да се твърдят лъжи, да се заблуждават хората“, заяви трекератният световен шампион по вдигане на тежести.

Часое по-късно отново пред бТВ Ботев контрира, че всеки състезател подписва договор със съответната федерация, за да получава заплата. "Ние сме техният работодател. В началото на годината всички щангисти подписаха предложените от федерацията еднотипни договори, само той не е. Не е съгласен с клаузите. Не е вярно, че искаме проценти от рекламните приходи, които той си е намерил", подчерта Ботев.

"Той даде договор, който на него му е изгоден. Разгледах го - не съм доволен, защото е съвсем различен от всички останали. Въпреки това се съгласих. Казах - добре. Дай да седнем да го подпишем. Той ми каза, че иска да го занесе на своите хора да го прегледат. Трябваше да се чуем същата седмица, но мина месец и половина."

"Чакам да подпише неговия договор. Няма какво да направя повече. А без този договор министерството няма как да отпусне пари. Не федерацията. Такава е процедурата. Трябва да представим договор, за да получим пари от министерството за неговата заплата. Не му е плащано от началото на годината. Ще си получи парите и със задна дата, просто трябва да го подпише."









