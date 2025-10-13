Загадъчна аномалия в Слънчевата система: Планетата Y загатва за себе си

Изследователи от Принстънския университет са открили странно изкривяване в равнината на пояса на Кайпер – обширен пръстен от ледени тела, който се простира далеч отвъд орбитата на Нептун. Тази необичайна аномалия е довела учените до предположението за съществуването на загадъчна Планета Y, която би могла да обясни необяснимите отклонения в орбитите на някои обекти в този регион. За това съобщава изданието The Debrief.

По-рано астрономите предполагаха наличието на хипотетичната Планета Х, която трябваше да се намира още по-далеч, отвъд границите на Слънчевата система. Обаче изследванията на космическия апарат Вояджър-2 показаха, че такава планета най-вероятно не съществува. Затова вниманието на учените се насочи към обект с по-малки размери и маса, получил условното име Планета Y.

Последните изследвания показват, че равнината на пояса на Кайпер е наклонена приблизително с 15 градуса, което противоречи на традиционните представи за структурата на Слънчевата система. Този факт кара астрономите да обмислят възможността за съществуването на масивно тяло, способно да оказва гравитационно въздействие върху отдалечените обекти.

Екипът от Принстън е публикувал своите резултати в списанието Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, според които новият обект вероятно има размери между тези на Земята и Меркурий и се намира на периферията на Слънчевата система.

Учените подчертават, че засега става дума само за теоретично откритие и загадъчен феномен, който се нуждае от допълнително проучване. Възможното присъствие на Планетата Y обаче би могло да запълни празнините в познанията ни за структурата на външната част на Слънчевата система и да открие нови перспективи в планетологията.

Очаква се най-близката възможност за потвърждение на съществуването на това ново небесно тяло да дойде със старта на Обсерваторията „Рубин“ в Чили, която ще започне дългосрочен, десетгодишен проект за наблюдение на небето.



