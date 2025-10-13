Костадинов: Ако изборите в Пазарджик бяха национални, ДПС щеше да е първа сила в страната
Според лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов изборният процес в Пазарджик за пореден път е показал, че българите не гласуват и се стига до купен и корпоративния вот.
"Възраждане" остава с непроменен резултат от предния път - запазва и двамата си общински съветници, написа Костадинов.
Ето пълния текст на поста му:
"Ако изборите в Пазарджик бяха национални, ДПС щеше да е първа сила в страната.
Това е основният извод от вчера. При 100 000 жители на общината гласуваха около 33 000, от които около 5 000 цигани и още 15 000 чистокръвни продажни българи. Ето защо резултатът е напълно закономерен.
Пеевски изкупи и дилърите на ГЕРБ, което доведе до маргинален резултат за първата сила в общината от 7%. ППДБ също имаха силен корпоративен и купен вот - все пак те управляват общината.
Възраждане запази резултата си от последните избори и ще има двама съветника.
Поздравявам възрожденците от Пазарджик за сърцатата кампания и положените безкористни усилия! 1220 свободни българи в общината оцениха по достойнство посланията на нашите кандидати!
Има ли някой още, който да не е разбрал, че България има нужда от преосноваване?
Българи, събудете се! Събудете се, защото убивате България и собствените си деца с мъртвешкия си сън‼"
Още по темата:
- » Национален протест на "Възраждане" днес, искат оставката на кабинета
- » Костадинов нарече медийната среда "фекална вода" след участие в БНР
- » Костадинов: Протестът на 13 септември е само началото, првителството да си ходи!