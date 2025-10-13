  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +16 / +16
Пловдив: +17 / +17
Варна: +13 / +15
Сандански: +14 / +15
Русе: +10 / +10
Добрич: +10 / +11
Видин: +14 / +14
Плевен: +13 / +14
Велико Търново: +12 / +14
Смолян: +9 / +9
Кюстендил: +10 / +11
Стара Загора: +14 / +14

ДСБ опъна билборд срещу руското посолоство: Вън от яз. Искър! Тук не е Москва!

  • Сподели в:
  • Viber
ДСБ опъна билборд срещу руското посолоство: Вън от яз. Искър! Тук не е Москва!

ДСБ
A A+ A++ A

Софийската организация на „Демократи за силна България“ постави билборд с надпис "Вън от язовир "Искър". Тук не е Москва" на фона на снимки на президента на Руската федерация Владимир Путин и руския посланик в София Елеонора Митрофанова на кръстовището на бул. "Драган Цанков" и ул. "Никола Мирчев" – на метри от сградата на руското посолство в София.

Поводът, според ДСБ е бездействие на институциите по казуса с т.нар. "руски анклав" – присвоени 11 000 кв. м. в санитарно-охранителната зона на яз. "Искър", които се ползват от Руската федерация без правно основание и без документи за собственост в продължение на десетилетия.

Петиция по въпроса, стартирала през септември, вече е подкрепена от над 7000 граждани и продължава да събира подписи.

Инициативата настоява държавата да възстанови контрола върху обекта от национално значение – вододайната зона на град София и да предприеме действия за пълна прозрачност относно собствеността и достъпа до терена.

#ДСБ

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?