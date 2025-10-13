Медведев: Доставката на „Томахоук“ за Киев може да завърши зле за самия Тръмп

Ако Съединените щати решат да доставят ракети „Томахоук“ на Украйна, това ще има негативни последици за всички.

Това написа в "Телеграм" заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев.



Той припомни, че ръководителят на Белия дом е заявил, че ако руският президент не разреши украинския конфликт, „това ще свърши зле за него“.



"Това е стотният и първи път, когато той отправя тази заплаха", отбеляза Медведев. „Ако „бизнес миротворец“ се отнася до „Томахоук“, фразата е неправилна. Доставката на тези ракети може да завърши зле за всички. И най-вече за самия Тръмп“, написа Медведев.



