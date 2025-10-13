Щур скандал: Чалгата и естрадата пак се изпокараха за пари (вижте хонорарите)

Чалгата и естрадата отново се изпокараха за пари.

Ябълката на раздора този път се оказа изказване на Азис в подкаст за хонорарите на певците. То вбеси колегите му от другия жанр и те му отговориха подобаващо.

Хляб

Ето и предисторията: водещият Александър Влoг казва на Азис – знаеш ли колко гости са идвали тук и са казвали, че никой още не може да бие поп певците по хонорари. „Поп певците ли? А не попфолк? Че те останали ли са поп певци? Аз не зная... Аз не знам някой да работи, не се сещам, поне нямам идея - защо мен ме питаш за хонорарите, но смятам, че всичко е в кръга на нормалното. Смятам, че всичко е окей. Който си е заслужил заслуженото, си го получава. Който получава по-малко, това си е заслужил. Ако в попа, както ти казваш, има много хляб, чудесно! Аз не съм чул! Ами да стана поп певец тогава. Говорят за поп музиката - ама това било страшен хит, ама онова било... Влизам в YouTube да видя гледанията на този голям хит. То чак ми е cringe (настръхвам) - разбираш ли, срам ме е мен... Влизам в Spotify да видя кой тегли тия песни, какъв е тоя голям хит, бе! - казва Краля на попфолка и продължава: - Нали големи хитове големи зали пълнят. Чувам, че нещо се случва, но никой не тегли, никой не гледа тези песни, не се знаят от никой и те биват чувани на концертите, когато отидат хората. Какъв е този пиар? Как може да говориш за творбите си без никой да ги е кoнсумирал? Може ли да предлагаш хляб, който никой не е ял и не иска да купи и той стои там. Обаче ти продължаваш да викаш тоя хляб е номер едно, който не го купува, той не разбира. Ама никой не посяга към този хляб, а към онзи другия хляб, който са свикнали. Или напълнили зала еди коя си... Е да де, ама на 18 лв. билет, на 22 лв. Нали тези подробности биват орязвани и спестявани на хората... Еми нищо повече няма да кажа“.

Овца

Малко след това Петя Буюклиева си пуска снимка с Азис от снимките на новогодишното издание на „Пееш или лъжеш“ по NOVA. “Усмихнати и с настроение“, уточнява певицата, а колежката й Тони Димитрова я пита: „Ами той нали се срамува от поп певците? Защо се е снимал с теб, Пете?“. Още не разбрала за изявата му, тя откровеничи: „Оказа се, че той ме харесва“ и уточнява, че е изпълнявал „Черната овца“ на „Ахат“. „Каквото и да изпее, не ме интересува! След като чух какви ги говори! Ако ще и на „Гънс енд Роузес“ да пее, това, което избълва, казва всичко! „Език мой - враг мой” - това е за него!“, заяви, изпълнителката на „Ах, морето“, а Петя призна, че остава без думи. В друг коментар за Азис Тони Димитрова добави: „Голям разбирач! Нито една авторска песен, всичко е взето от “комшиите”, ето това е срам! А за купените гледания нещо да се “изока”?“.

Монах

Диджей Диан Соло от „Дийп зоун“ също е възмутен от колегата си: „Крайно неуважително и гнусно изказване на Азис в интервю, което ми изпратиха и не изгледах докрай. С леко високомерие и самодоволство обясняваше, че „нямало друга сцена и музика освен попфолк“ и че било „криндж“, колко малко гледания имали така наречените поп изпълнители. И въобще – останали ли са поп изпълнители? Аз не съм нито поп, нито монах, но искам да кажа, че негледанията на неговите творби са повече от гледанията им. Не всичко е гледания в YouTube, колега! Има и елементарна етика, морал, нормалност, колегиалност, благодарност, смирение и много други. Нямам нищо против ромското общество, но не е готино, когато се опитваш да ни „притопяваш“ към ориенталския манталитет и да внушаваш, че останалите вече сме малцинство.

Не сме. И това са останалите хора, които не консумират попфолк културата, защото просто не е тяхното нещо. В това няма нищо лошо и не ни прави по-малко хора или по-малко артисти. Пожелавам ти да напълниш Арената – не само с абoнати и тарикати!“. Думите му бяха подкрепи и от колегата му Аргир Николов-Агро МС: „Никой не трябва да забравя откъде е тръгнал. Мога да припомня много интересни моменти на онези, които се самозабравят от времето, когато бях упрdвител в Ай клуб, после Най клуб, Ревю и още други интересни пикантерии“. „Не се връзвай! И той не е най-големият... Софи Маринова напълни 4 дни Аренa, а той само с две дати. Значи тя е по-голяма от него“, коментира негов почитател, пише „Телеграф“.

Гей

В дискусията се включи и Атанас Боев, съосновател на сайта за продажба на билети Тикет БГ: „Само за този господин ще дам една кратка статистика за последните 4 години: Продадени билети за концерти на Любо Киров, Миро, Д2, БТР, Мария Илиева и други поп, рок и не само изпълнители - над 200 000 бр. на средна цена доста над 18 лв. Тази статистика е само на Артвент и не обхваща Лили Иванова, Васил Найденов, Веселин Маринов и десетки други български изпълнители. Давам ги не за да сравнявам попфолка с поп, рок, джаз или друг тип музика, а за да покажа, че има една друга България и един народ, който ме кара да си мисля, че има надежда и това да си гей не е лошо, но да си индивид, който не уважава колегите си, не уважава дори собствената си публика.“.

Много ли са 100 бона за Лили

Много ли са 100 хиляди лева за естрадната прима Лили Иванова – за това пък започнаха да спорят във фейсбук групата „Истината за Стара Загора“. Оказа се, че именно толкова е получила легендарната певица, за да изнесе концерт по случай празника на града. „При толкова много много проблеми в Стара Загора нормално ли беше да се извика 86-годишна певица за 100 000 лв. Това са официални данни за хонорара при запитване“, пише Пламен Тодоров. Думите му предизвикаха вълна от коментари в двете крайности. „Не, това не е е просто човек на 86 г., също така не е и певица на 86 години, това е нещо много повече - Лили Иванова. Точка“, „Това е една жива българска легенда. От малкото останали. Ценим я, докато може, след това - няма да има смисъл. 100 000 бона са ѝ малко за това, което е“, пишат едни. Ето и другите: „Спрете да недоволствате. Не заслужават ли гражданите на Стара Загора на празника на града да чуят великата Лили Иванова! Не ровете в бюджета на общината“, „На последния новогодишен концерт управата беше решила да покани "по-скромни" фолклорни изпълнители, не се досещам в момента името на фолклорната формация - голямо недоволство беше. Девет месеца по-късно на празника на града - Лили Иванова - пак недоволство. Едно "благодаря" няма. Какъвто народът, такава е ситуацията и в държавата ни. На неблагодарния човек не можеш да угодиш, защото все другите са му виновни. Който е оценил, е бил там, другите - живи и здрави, и малко по-благодарни бъдете“, „Друго си е да бяха платили за някоя цицореста фолкпевица с пластмасови джуки и да дават по едно безплатно кИфте и кИбабчИ. Тогава всичко щеше да е топ“.

