"Ройтерс": От началото на войната ЕС е платил €213 млрд. на Русия за енергия, а е отпуснал €167 млрд. помощ на Украйна

Европа е платила на Русия повече, отколкото е помогнала на Украйна. В свой анализ Reuters изчислява, че от началото на войната Европейският съюз е внесъл руска енергия за над 213 милиарда евро, докато военната, финансовата и хуманитарната помощ за Киев възлиза на 167 милиарда евро. Само през първите осем месеца на 2025 г. плащанията на ЕС към Москва надхвърлят 11 милиарда евро, въпреки обещанията за енергийна независимост. Франция е увеличила вноса си на руска енергия с 40%, Нидерландия – със 72%, Румъния – с 57%, а Португалия – с над 160%. Така, три години след началото на войната, Кремъл продължава да получава милиарди от европейски потребители, докато европейските лидери изпращат оръжие и пари на Киев. Президентът на САЩ Доналд Тръмп нарече това „срам за Европа“ и настоя за незабавно прекратяване на покупките от Русия.

Вече четвърта година след началото на войната на Русия срещу Украйна, Европейският съюз продължава да се намира в деликатното положение да финансира и двете страни в конфликта. Докато осигурява мащабни военни и хуманитарни доставки за Киев, Европа продължава да плаща на Москва за петрол и газ — търговски потоци, които наливат милиарди евро в руската военна икономика.

Според анализ на Reuters, базиран на данни от Центъра за изследвания на енергията и чистия въздух (CREA) в Хелзинки, ЕС е внесъл над 11 милиарда евро руска енергия през първите осем месеца на 2025 г. — въпреки че от 2022 г. насам е намалил зависимостта си от Русия с около 90%.

Седем от 27-те държави членки са увеличили стойността на вноса си спрямо предходната година — сред тях пет, които открито подкрепят Украйна.

Франция е увеличила покупките си на руска енергия с 40% до 2,2 милиарда евро, а Нидерландия — с 72% до 498 милиона евро.

Пристанищата за втечнен природен газ (LNG) във Франция и Испания често служат като входни точки за руски доставки към Европа, които след това се препродават на други страни от ЕС.

Според експерта по отношенията ЕС–Русия към CREA Вайбав Рагхунандан, увеличаването на тези потоци е „форма на самосаботаж“, тъй като енергийните продажби са основният източник на приходи за Русия по време на войната.

„Кремъл буквално получава финансиране, за да продължи военните си действия в Украйна“, казва той.

Тръмп: „Европа финансира и врага си“

Плащанията на ЕС към Москва отново попаднаха под прожекторите, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп остро разкритикува европейските лидери в реч пред Общото събрание на ООН миналия месец.

„Европа трябва да се стегне“, каза Тръмп. „Не могат да правят това, което правят — да купуват петрол и газ от Русия, докато се борят с Русия. Това е срамно за тях.“



Френското енергийно министерство коментира пред Reuters, че ръстът във вноса на руска енергия е свързан с реекспорт към други държави, без да уточнява кои. Данните показват, че част от газа, внесен във Франция, се пренасочва към Германия.

Нидерландското правителство заяви, че подкрепя плановете на ЕС за постепенно спиране на руския енергиен внос, но докато те не бъдат вписани в законодателството, страната не може да блокира съществуващи договори между европейски и руски компании.

ЕС, който вече забрани по-голямата част от покупките на руски петрол и горива, обяви, че ще ускори пълната забрана на руския втечнен природен газ до 2027 г. (вместо 2028 г.). LNG вече представлява почти половината от стойността на руския енергиен внос на ЕС.

Европейската комисия отказа коментар за данните от 2025 г., но енергийният комисар подчерта, че поетапното излизане от руските изкопаеми горива цели да предотврати шокове в цените и недостиг на енергия.

Предложенията предвиждат пълна забрана на руския петрол и газ от 2028 г., което означава, че европейски пари ще подпомагат Кремъл още поне година.

Тръмп заяви, че американският петрол и газ могат да заместят руските доставки, а някои анализатори смятат, че това е възможно — но ще направи Европа още по-зависима от САЩ.

„Илюзия е да мислим, че американският LNG може напълно да замени руския“, казва Ан-Софи Корбо от Колумбийския университет. „Той е в ръцете на частни компании, които не изпълняват заповеди от Белия дом или Европейската комисия.“

Графиката показва как няколко държави членки на ЕС са увеличили вноса си на руска енергия през периода януари–август 2025 г. спрямо същия период на предходната година, измерено по стойност на вноса

Унгария, Белгия и други с нараснали сметки

Европейският съюз е изминал дълъг път от 2021 г. През тази година – преди руската инвазия в Украйна – блокът е внесъл руска енергия на стойност над 133 милиарда евро, показват данните на Центъра за изследване на енергията и чистия въздух (CREA).

За периода януари–август 2025 г. сметката на ЕС възлиза на 11,4 милиарда евро – само малка част от нивата преди войната и с 21% по-малко спрямо същия период на 2024 г.

Унгария и Словакия – които поддържат тесни връзки с Кремъл и категорично отхвърлят идеята за отказ от руски газ – остават сред основните вносители, като двете държави заедно формират 5 милиарда евро от тази сума. Те няма да бъдат засегнати от планираните санкции на ЕС срещу втечнения природен газ (LNG), тъй като тези мерки изискват единодушното одобрение на всички държави членки, а Унгария и Словакия ще могат да продължат да получават руски газ по тръбопровод до 2028 г.

Според данните Унгария е сред седемте страни, при които стойността на руския енергиен внос се е повишила с 11% през 2025 г. Към Франция и Нидерландия се присъединяват още четири държави, чиито правителства подкрепят Украйна във войната: Белгия (увеличение с 3%), Хърватия (с 55%), Румъния (с 57%) и Португалия, при която вносът е нараснал с цели 167%.

Министерството на енергетиката на Белгия обясни, че увеличението се дължи на отделни санкции на ЕС, влезли в сила през март, които забраняват така наречените „трансшипмънти“ – тоест реекспорт на руски втечнен газ извън Съюза. В резултат на това пристигащите пратки с LNG трябва да бъдат разтоварвани в Белгия – глобален енергиен хъб – вместо да се прехвърлят от кораб на кораб и да продължат към други дестинации.

Министерството на енергетиката на Португалия заяви, че страната е внесла само ограничени количества руски газ и че обемите до края на годината ще бъдат по-ниски от тези през 2024 г. Правителствата на Хърватия и Румъния не са отговорили на запитванията на Reuters за коментар.

Общият внос на руска енергия от ЕС от началото на войната през 2022 г. възлиза на над 213 милиарда евро, показват данните на CREA. Тази сума значително надхвърля средствата, които ЕС е изразходвал за помощ на Украйна през същия период, макар че е най-големият донор на Киев. Според Института „Кил“ за световна икономика в Германия, ЕС е отпуснал на Украйна 167 милиарда евро под формата на финансова, военна и хуманитарна подкрепа.

Графиката показва, че в периода януари–август 2025 г. пет страни – Унгария, Франция, Словакия, Белгия и Испания – формират над 80% от общия внос на руска енергия в ЕС

Енергийните компании продължават да спазват дългосрочните си договори

Френската компания TotalEnergies е сред най-големите вносители на руски втечнен природен газ (LNG) в Европа. Сред другите основни участници са Shell, испанската Naturgy, германската SEFE и търговската къща Gunvor. Всички те работят по дългосрочни договори, които ще останат в сила до 2030-те или дори до 2040-те години.

TotalEnergies съобщи пред Reuters, че продължава доставките от руския завод „Ямал“ по договори, които не могат да бъдат прекратени, освен ако не бъдат въведени официални санкции на ЕС. Компанията добави, че ще поддържа тези доставки, докато европейските правителства смятат руския газ за необходим за енергийната сигурност на континента.

Shell, Naturgy и Gunvor отказаха коментар относно руския си внос.

Според аналитика Роналд Пинто от компанията Kpler, енергийните фирми не желаят да рискуват глоби за нарушаване на договорни ангажименти без твърдо юридическо основание – каквото би осигурила единствено забрана на ЕС за руския втечнен газ. „В крайна сметка не държавите, а пазарните участници купуват този LNG – и в повечето случаи те просто спазват дългосрочните си договори“, обясни той.

Пинто уточнява, че според изследванията на потоците руският втечнен газ, внесен във Франция, често преминава по тръбопровод към Белгия, а след това достига до Германия, където има силно търсене от страна на промишлените потребители. Той обаче предупреди, че е „невъзможно точно да се проследи движението на молекулите газ“ в рамките на европейската газова мрежа.

Говорител на SEFE, която управлява около 10% от германската газопреносна мрежа, потвърди, че компанията внася руски газ през Франция и Белгия.

Германското министерство на икономиката заяви пред Reuters, че подкрепя усилията на ЕС за постепенно прекратяване на вноса на руски изкопаеми горива, но SEFE е обвързана с дългосрочен договор за закупуване на LNG от руския завод „Ямал“, без възможност за предсрочно прекратяване. „Съгласно клаузите „вземи или плати“ (take-or-pay) компанията трябва да заплати договорените количества, дори ако не получи доставка“, поясни говорител на министерството. „Отказът от приемане би позволил на „Ямал“ да препродаде тези количества, което на практика би означавало двойна подкрепа за руската икономика.“

