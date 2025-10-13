Асен Ваилев: Искаме главата на Даниел Митов!
Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев обвини МВР, че не си е свършило работата по време на изборите в Пазарджик, и похвали гражданите, които са се борили с купения глас.
В Огняново според него, се видели срамни сцени. Василев коментира, че вътрешният министър Даниел Митов е унизил МВР и полицаите.
"Искаме главата на Даниел Митов. Този човек няма право да е вътрешен министър", категоричен е Василев.
Имаме 30% повече гласове и двама съветници повече, отчете Асен Василев на пресконференция в града.
Планът за унищожаване на "Промяната катастрофира", коментира той и допълни, че ДПС е изяло ГЕРБ. Лидерът на ПП изтъкна, че партията на Бойко Борисов е шеста сила в Пазарджик, но според него това е проблем на цялата държава.
Или Крумови закони - еднакви за всички, или Държава с голямо "Д" - това е битката според Асен Василев.
Кметът на Пазарджик Петър Куленски е доволен, че не са се сбъднали прогнозите за рекордно ниска избирателна активност, и благодари на избирателите, отишли до урните.
Пазарджик има нужда от конструктивен диалог, изтъкна той и подаде ръка към всички съветници за надпартийна работа в името на града.
