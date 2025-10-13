  • Instagram
Оперираха Цветан Цветанов СНИМКА

ФБ/Цветан Цветанов
Цветан Цветанов претърпя сериозна операция. За хирургичната интервенция съобщи лично той.

Лидерът на „Републиканци за България“ сподели кадър от болничното легло и написа следното:

„Днес ми направиха операция на дясното рамо в „Софиямед“ – разкъсано сухожилие.

Операцията беше артроскопска и мина успешно – огромни благодарности на доц. Русимов и целия му екип!

Убедих се лично, че българските лекари са на световно ниво!

Благодаря на всички в болницата за грижата, вниманието и усмивките!

Сега започва възстановяването – пътят към пълното завръщане във форма и към спорта, защото спортът е здраве!“.



