Меле с военен конвой и Jaguar в София
Неочакван пътен инцидент се разигра преди минути в София. Зрелищният сблъсък е станал на булевард „Ботевградско шосе“ 491. Това се разбра от публикация във фейсбук групата „Катастрофи в София“.
Причините за инцидента не са ясни. Не се знае и по чия вина е станал, както и има ли пострадали.
Въпросите от къде и за къде е пътувал военният конвой, както и какво точно е превозвал - също нямат отговори.
„Току-що дойде екипа на КАТ София. Много са бързи, когато става дума за военен конвой са по-бързи от Спешна помощ, иначе ако е за някой от нас при обикновени ПТП-та ги чакаме по час-два-три“, споделя пък Иван Н., който също качи снимки от катастрофата.
Още по темата:
- » Докога? Отново катастрофа затапи АМ Тракия
- » Млад мъж згина при зверска катастрофа край Лясковец
- » Българка загина в катастрофа в Гърция
Коментирай
Най-четено от Общество
Пет почивни дни по Коледа и още пет по Нова година, 720 хил. - на път18:00 11.10.2025 | Общество
Циганско лято в края на октомври: 25°C и много слънце20:30 08.10.2025 | Времето
Последно от Общество