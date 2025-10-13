Меле с военен конвой и Jaguar в София

Неочакван пътен инцидент се разигра преди минути в София. Зрелищният сблъсък е станал на булевард „Ботевградско шосе“ 491. Това се разбра от публикация във фейсбук групата „Катастрофи в София“.

Причините за инцидента не са ясни. Не се знае и по чия вина е станал, както и има ли пострадали.

Въпросите от къде и за къде е пътувал военният конвой, както и какво точно е превозвал - също нямат отговори.

„Току-що дойде екипа на КАТ София. Много са бързи, когато става дума за военен конвой са по-бързи от Спешна помощ, иначе ако е за някой от нас при обикновени ПТП-та ги чакаме по час-два-три“, споделя пък Иван Н., който също качи снимки от катастрофата.



