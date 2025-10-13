Бурни аплодисменти за Тръмп в израелския парламент

Депутатите в израелския парламент приветстваха днес американския президент Доналд Тръмп, като го аплодираха на крака, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Президентът Тръмп посети Израел днес по случай сключеното примирие с участието на САЩ между израелската държава и "Хамас", преди да се отправи на посещение в Египет. По този начин американският държавен глава се надява да затвърди края на войната и да положи основите на по-траен мир в Близкия изток, отбелязва Асошиейтед Прес.

"Това е велик ден, това е цяло ново начало", заяви Тръмп пред репортери, преди да пристигне в израелския Кнесет. "Мисля, че никога не е имало подобно събитие, аз лично не съм виждал нещо подобно", добави той.

Преди Тръмп да се обърне към израелския парламент след среща със семействата на заложниците, израелските депутати го аплодираха на крака няколко пъти и приветстваха също държавния секретар Марко Рубио и министъра на отбраната на САЩ Пит Хегсет.