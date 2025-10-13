Почти половината украинци искат нови лидери след войната - Без Зеленски или Порошенко

Почти половината украинци биха предпочели нови лидери да поемат следвоенното управление на страната, показва ново изследване на Киевския международен институт по социология (КМИС), проведено между 19 септември и 5 октомври. Проучването показва, че 45% от анкетираните не желаят нито президентът Володимир Зеленски, нито бившият президент Петро Порошенко да останат активно ангажирани в политиката след края на войната.

46% изразяват смесени мнения; те подкрепят продължаването на политическата дейност на единия лидер, но не и на другия. Сред тях 32% смятат, че Зеленски трябва да остане, докато Порошенко трябва да се оттегли от политиката, а 14% са на обратното мнение. Само 9% от анкетираните желаят и двамата – Зеленски и Порошенко – да продължат да бъдат активни в политическия живот.

Социологическото изследване разгледа и нагласите на обществото към евентуални наказателни действия срещу двамата политици. Общо 32% от украинците подкрепят идеята за съдебни дела срещу един или и двамата, като 5% са за действия срещу двамата, а 27% – само срещу единия. В същото време 68% от анкетираните се противопоставят на наказателни дела срещу Зеленски или Порошенко.

Изпълнителният директор на КМИС Антон Хрущецкий коментира, че резултатите показват ясна обществена очакване за политическо обновление след войната. Той отбеляза, че украинците изглежда искат да се появят нови политически фигури, а не просто сегашната опозиция да замени правителството. „Много граждани искат както Зеленски, който представлява настоящата администрация, така и Порошенко, лицето на парламентарната опозиция, да се оттеглят и да дадат място на ново политическо лидерство,“ каза той.

Хрущецкий също подчерта, че нагласите на украинците относно оттеглянето на лидерите от политиката са предимно умерени. Според него преобладаващото мнение е видни политически фигури да имат възможност да се оттеглят от обществения живот мирно и да се посветят на благотворителност, международни каузи или семейството, вместо да се подлагат на сурови наказания. „Относително малко украинци искат отмъщение. Това е много цивилизован подход, който съответства на целта за изграждане на демократична, европейска Украйна,“ добави той.

Анкетата на КМИС е проведена чрез телефонни интервюта, базирани на случаен подбор на мобилни номера, покриващи всички територии под контрола на правителството в Украйна. В проучването са участвали общо 1 008 възрастни на 18 и повече години. Статистическата грешка, при ниво на доверие 0,95 и коефициент на дизайн 1,3, не надвишава 4,1% за показатели близки до 50%, 3,5% за около 25%, 2,5% за около 10% и 1,8% за стойности около 5%. Институтът отбелязва, че е включил и няколко свои въпроса относно общественото доверие към президента Зеленски и нагласите на гражданите относно бъдещата политическа роля на Зеленски и Порошенко след войната.