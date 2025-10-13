Доброто: Пловдивски полицаи осигуриха спешен ескорт на бременна жена до болница
Униформени от Пловдив осигуриха спешен съпровод на автомобил с бременна жена, съобщиха от МВР.
На 10 октомври следобед, докато изпълнявали служебните си задължения в района на Гребната база в града, до служебния микробус на служители от сектор „Специализирани полицейски сили“ при Второ РУ е спрял автомобил.
Водачът е обяснил, че спешно трябва да откара бременна в 8-я месец жена в болница, поради силни болки. На опасението на мъжа, че трафикът ще го затрудни много, полицаите реагирали единодушно и без да се двоумят - потеглили с включени светлинна и звукова сигнализация пред колата и ѝ осигурили безопасен коридор.
Така, избягвайки задръстванията по два от големите пловдивски булеварди - „Копривщица“ и „Пещерско шосе“, за кратко време заедно стигнали до здравното заведение, където жената била поета от специалистите.
След оказаното съдействие екипът отново продължил с преките си задачи, а за адекватната им реакция и проявената човешка съпричастност бъдещата майка разказа в публикация в социалната мрежа.
Своята сърдечна благодарност тя отправя към инспектор Георги Малаков, младши инспекторите Асен Димов и Атанас Далаберов и младши експертите Пламен Димов, Камен Костов и Владимир Калинов, които с поведението си доказаха, че служителите на реда се отличават с професионализъм, отговорност и отдаденост.
