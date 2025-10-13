Ергенката Валерия Дакова си клъцна носа СНИМКА
Валерия Дакова ай-после е решила да легне под ножа и да се подложи на ринопластика, пише България Днес.
Тя помести кадър от болничното легло с бинтован нос след операцията.
"Години наред не дишах нормално, не харесвах носа си, години го отлагах", гласи пояснителния текст към фотосите. Валерия обаче уточни, че целта й не е била да стане по-различна, а да се почувства цяла.
Красавицата обеща да разкаже в специално видео за хирургичната интервенция.
