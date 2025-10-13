Предлагат паметник на Аспарух да замени монумента на Съветската армия

Идеята мястото на Паметника на Съветската армия в София да бъде заето от монумент на основателя на българската държава хан Аспарух, беше официално представена от Инициативен комитет, оглавен от акад. Георги Марков.

Историкът и неговите съмишленици обявиха, че ще внесат предложението си в Столичната община и ще търсят подкрепата на всички институции. Целта е създаване на нов обединяващ символ, който да изразява хилядолетната история и самочувствието на българския народ.

Символ на държавността вместо белег на разделение

В обръщение до обществеността и институциите инициативният комитет подчертава, че пространството в Княжевската градина е „представително за София и за страната“, а монументът, който ще се издигне там, трябва да изразява „безспорна и обединяваща народа идея“.

„Паметникът на Съветската армия се превърна в символ на оспорваното минало и разделението. Днес България има нужда от исторически знак, който вдъхва самочувствие и оптимизъм“, се казва в изявлението.

Акад. Георги Марков заяви, че липсата на паметник на хан Аспарух в столицата е пропуск, който трябва да бъде поправен. „Ние живеем тук благодарение на него. Такъв паметник би ни обединил като общество“, подчерта историкът.

Гласове от различни среди

В комитета участват редица видни личности, като проф. Петър Берон, акад. Владимир Зарев, поетът Бойко Ламбовски, журналистът Румен Дечев, политологът Искрен Веселинов, певицата Диана Дафова и арх. Петър Диков, председател на Съюза на архитектите в България. Всички те подкрепят идеята за национален символ, който да възпитава следващите поколения в дух на гордост и единство.

„Всеки по-зрял народ трябва да е внимателен към знаците на паметта, които изгражда“, каза поетът Бойко Ламбовски. „Ние често сме били небрежни и сме оставяли символи, които не възпитават, а разделят“, подчерта той.

Проф. Петър Берон беше категоричен, че паметникът трябва да бъде издигнат възможно най-скоро. „Една окупационна армия, която докара режим, избил 20 000 души, не може да има паметник в центъра на София“, заяви той. Според него идеята за хан Аспарух може да обедини българите около нещо добро и национално значимо.

От предишни идеи до конкретно предложение

Темата за нов национален символ на мястото на съветския паметник не е нова. Още през 2023 г. лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов предложи в София да бъде издигнат паметник на хан Аспарух и дори постави въпроса за референдум. Депутати тогава също подкрепиха идеята, посочвайки, че в Княжевската градина би било достойно да се издигне фигура на велик българин.

Сега инициативата на акад. Георги Марков получава най-широка и организирана подкрепа от представители на науката, културата и обществения живот.

Към институциите с апел за решение и отговорност

Комитетът ще внесе предложението си официално в Столичната община и ще изпрати писма до Министерството на културата, областния управител на София, Министерския съвет и Народното събрание. До момента не са водени разговори със столичния кмет Васил Терзиев, но инициаторите настояват общината ясно да заяви какво възнамерява да направи с площадното пространство и около какъв символ ще се изгради бъдещата концепция за Княжевската градина.

„Всеки народ трябва да съзнава какви знаци изгражда, за да пази паметта си. Те трябва да са безусловни“, заяви Бойко Ламбовски. Според Петър Диков архитектурната рамка трябва да се съхрани, но да се изпълни с ново съдържание - национално и модерно. Частите от демонтирания паметник на Съветската армия, смятат от комитета, могат да бъдат запазени в музей, докато на мястото се изградят нови каменни плочи с мотиви от българската история.

Образът на Аспарух - кон, стомана и памет

От Инициативния комитет подчертават, че монументът ще следва традиционния исторически канон. „Хан Аспарух без кон не става“, казват те. Идеята е скулптурата да бъде внушителна, но с художествено достойнство и историческа вярност.

Акад. Марков допълни, че би било уместно старият съветски монумент да бъде преместен в Димитровград, „където все още стои паметникът на първия комунистически лидер Георги Димитров. Така двата символа ще си подхождат.“

Обществениците вярват, че паметник на хан Аспарух ще възпитава гордост, ще създава чувство за приемственост и ще постави в центъра на София символ не на минало разделение, а на бъдещо единство. „Не търсим заместител на стария паметник, търсим знак, който да ни напомня кои сме“, обобщи акад. Марков.