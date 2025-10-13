Днес ни удря силна магнитна буря!

Магнитните бури могат да влияят не само на физическото и психическото състояние на хората, но и на работата на различни технологични системи.

Според експерти геомагнитното поле на Земята ще остане предимно умерено в периода от 13 до 17 октомври, като се очакват кратки периоди на повишена активност.

Именно днес се очаква силна магнитна буря. Тя ще бъде с Kp индекс 5.6.

Учени предупреждават кои групи хора са по-податливи на влиянието на магнитните бури и дават съвети как да се намали тяхното въздействие върху организма.

14 октомври, вторник - активността постепенно ще намалее. Геомагнитното поле остава нестабилно, но без значителни колебания.

15 октомври, сряда: K-индекс 2-3, относително спокойно ще е, хората, чувствителни към времето, могат да изпитат леки неразположения.

16 октомври, четвъртък: геомагнитната активност се стабилизира, с минимално влияние върху здравето, информира RBC-Ukraine.

17 октомври, петък: магнитното поле на Земята ще се върне към нормалното и не се очакват бури.

Геомагнитна буря е реакцията на магнитното поле на Земята на мощни потоци от слънчев вятър, следващи слънчеви избухвания. Интензитетът ѝ се измерва по K-индекс от 0 до 9 или по класове G1–G5:

G1 (K-4) - слаба буря с леко влияние върху комуникациите и навигацията.

G2 (K-5-6) - умерена буря, с възможни краткотрайни смущения в електропреносната мрежа, пише Bulgaria ON AIR.

G3-G5 - силни геомагнитни бури, способни да нарушат работата на сателити и комуникационни системи.

По време на геомагнитни колебания могат да възникнат смущения в сателитните системи, GPS навигацията и радиокомуникациите, особено на по-високи ширини.

В някои случаи се наблюдава повишено натоварване на електропреносната мрежа, въпреки че малките бури рядко причиняват сериозни аварии.

Дори умерените смущения могат да причинят дискомфорт, особено при хора, чувствителни към времето. Чести симптоми са:

Главоболие

Замайване

Умора

Колебания на кръвното налягане

Сънливост или безсъние

Раздразнителност

Намалена концентрация



