ИТН оттегли законопроекта си за личните данни
"Има такъв народ" оттегли законопроекта си за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. Това обявиха със съобщение до медиите от партията на Слави Трифонов.
Припомняме, че текстовете, които предвиждат глоба и до 6 години затвор за разгласяване на данни за личния живот, предизвикаха спорове заради съмнения, че ще повлияят негативно на свободата на словото.
