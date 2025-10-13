  • Instagram
ИТН оттегли законопроекта си за личните данни

"Има такъв народ" оттегли законопроекта си за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. Това обявиха със съобщение до медиите от партията на Слави Трифонов.

Припомняме, че текстовете, които предвиждат глоба и до 6 години затвор за разгласяване на данни за личния живот, предизвикаха спорове заради съмнения, че ще повлияят негативно на свободата на словото.

#"Има такъв народ"

