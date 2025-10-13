Ще бъде ли възстановен скоро Симеоновският лифт?

През месец юни кметът на София Васил Терзиев представи във Фейсбук Пътна карта за възстановяването на лифтовете на Витоша. Тя се състои от пет стъпки: проект и осигуряване на финансиране, анализ на законодателната рамка, актуализиране на Плана за управление на Витоша, приемане на устройствени планове и реализиране на инвестицията. Според Васил Терзиев възстановяването на Симеоновския, Драгалевския и Княжевския лифт зависи от множество субекти, освен от Столичната община.

През август Терзиев обяви, че първата същинска стъпка за възстановяване на лифта е реализирана и общината е получила от собственика на лифта "Витоша ски" АД проект за възстановяване на въжената линия.

През септември във връзка с постъпила идейна разработка за реконструкция на кабинковата въжена линия "Симеоново – Алеко“, Столичната община е изпратила официални писма до Министерството на земеделието и храните, Министерството на околната среда и водите, Министерството на туризма и до Дирекция "Природен парк Витоша“. Кметът на София Васил Терзиев е настоял за становища за необходимите стъпки за съгласуване и реализиране на проекта. Столичната община очаква експертните становища, за да бъдат предприети следващите стъпки по съгласуване и придвижване на проекта.

По темата в студиото на Радио София дискутираха Димитър Петров - общински съветник в Столичния общински съвет и Йордан Рангелов - представител на Управителния съвет на “Сдружение за развитие на ски зона Витоша” и дългогодишен ски-учител на Витоша и в чужбина.

Столичната община много иска да има лифтове на Витоша, каза Димитър Петров.

"Осъзнаваме и осъзнавам, че това е изключително важно, за да намалим въздействието на хората върху планината и общо взето тя да бъде по-достъпна. Това, което стана в началото на август месец, е че "Витоша ски“, който е собственик на Симеоновския и на Драгалевския лифт, имаше задължението до края на месеца, до края на август месец, да вкара инвестиционно намерение в НАГ. В началото на август месец те вкараха нещо, което прилича на много подробно техническо предпроектно проучване с подробен план от "Допел майер“ и "Уайт Мен“ - двете големи австрийски компании за производство на лифт, с подробно техническо измерване къде трябва да бъдат поставени новите стълбове на Симеоновския лифт. Според това техническо проучване стълбовете са с 30% по-малко, което е окей, но съответно при изработката на това, на тази техническа разработка те не са съобразили българското законодателство и към настоящия момент тяхното предложение е много хубаво, но няма как да се реализира с настоящата нормативна уредба. Тоест няма как да стане, без да се направят измененията в Закона за горите и съответно да се приеме Общия устройствен план на Витоша, което е изцяло в правомощията на държавата. И това, което кмета на София се опитва, от може би началото на тази година, е да влезе в активен диалог с държавата и тя да свърши своите задължения и именно най-сетне да приеме Общия устройствен план, който беше изготвен 2016 г., девет години не е приет. Той е със срок на действие 10 години. Тоест ние сега трябва да коригираме това, което е било разработено 2016 г., да съобразим реалностите, новостите“, каза Димитър Петров.

Според Йордан Рангелов проблемите на Витоша се прехвърлят от 18 години.

"Това е цяло едно поколение. Значи ние обрекохме едно цяло поколение да седи и да чака държавата да го реши тоя проблем. Аз нося тази папка с мен. За пореден път ще покажа, вижте до колко инстанции и забележете датата – 2021 г., сме внесли предложения за корекция точно на това, което говори адвокат Петров, на нормативната база, която пречи да се развиват въжените линии на Витоша. Четири години никой не ни брои за живи, да ни отговори и да каже това, което вие предлагате, е нереално, глупаво и неосъществимо. Пълна тишина. Адресирали сме го до Министерски съвет, до предишния кмет на София госпожа Фандъкова, до Министерство на екологията, на земеделието и т.н., пълна тишина“, посочи Рангелов.

Според Димитър Петров не трябва да се хвърля цялата вина на природозащитниците за липсата на обновени съоръжения на Витоша. Според него еколозите имат своя интерес и го бранят. По думите на Петров, липсва политическа воля.

"Липсва желание от страна на държавата да работи с общината към настоящия момент, защото общината няколко пъти каза, както и кметът, така и други организации, които са към общината - хайде да направим така, че да има лифтове на Витоша. Ние направихме, ние написахме своето домашно, като към настоящия момент градоустройството, тоест измененията в градоустройствените планове, което е изцяло към общината и към НАГ, ние го работим приоритетно и голяма част от тях вече са готови и следва да бъдат гласувани, но това е нашата част. Друга, ние няма как да въздействаме върху един частен собственик, който е „Витоша ски“ и който според мен, не знам защо действа по този начин, някак си антибизнес интуитивно, вместо да бъде активен и проактивен и да се опитва да възстанови нещо, което му носи печалба, той е по-скоро пасивен и се опитва да заобикаля и да шиканира целия процес. И съответно държавата, която ако иска, ако всички искат това нещо да бъде направено, то ще бъде направено и ние можем да имаме лифт, работещ в следващата година, две“, посочи Димитър Петров и добави концепцията си за Витоша.

"За мен Витоша трябва да бъде домашна планина. Витоша не можем да гледаме на нея като на голяма алпийска планина, в която идват туристи от цял свят, които да карат ски. Витоша е за софиянци. Ако дойде някой турист да кара ски, това да бъде инцидентно. Витоша е планина четири сезона, не са само ските. Ако има лифтове на Витоша, те могат да се използват за всякакви активности през останалите три сезона, освен зимата. Така че концепцията е Витоша да се отвори и на нея да бъдат възможни практикуването и на други спортове освен ските. Това е туризъм, планинско колоездене, парапланер и каквото се сетите друго, което е удобно. Но това трябва да се случи с достъп. И тук въпросът е, че аз наистина искам лифтовете да тръгнат да работят, защото това, което се случва към настоящия момент, е малко или много мацаница. Тези коли, които се качват горе, оказват ужасно въздействие върху природата, ужасно въздействие върху трафика на Витоша“, каза Петров.

Той добави, че при работещ лифт, Столичната община ще се насочи към дотиране на цените за деца, пенсионери и хора в неравностойно положение, така че те да имат лесен и евтин достъп до Витоша.

Според Йордан Рангелов Витоша не е само планина на софиянци.

"Защото от другата страна на планината имаме много голям град с 80 000 жители - Перник. И там е имало проект за лифт от Рударци към връх Селимица. Ние застъпваме теорията, че Витоша трябва да се развива успоредно с минералните извори, които са в подножието на планината. А теорията, че виждаш ли Столична община ще дотира цената на лифт картите, е пълна утопия", каза Рангелов.